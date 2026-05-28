Este jueves, 28 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este jueves, 28 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7434 - La Cabeza

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 28 de mayo

1° 7434 11° 4024 2° 9317 12° 8421 3° 0400 13° 5705 4° 2129 14° 1225 5° 8026 15° 9687 6° 5852 16° 0163 7° 2871 17° 4467 8° 0983 18° 0823 9° 5085 19° 0015 10° 0550 20° 8151

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza simboliza la mente, la identidad y el control; habla de claridad y decisiones racionales.

Ver La Cabeza dañada, pesada o separada sugiere estrés, confusión o desorientación y la necesidad de pausar.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.