Este jueves, 28 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.
En este jueves, 28 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7434 - La Cabeza
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 28 de mayo
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|1225
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|9687
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|5852
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|0163
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|2871
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|4467
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|0983
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|0823
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¿Qué significa soñar con la cabeza?
Soñar con La Cabeza simboliza la mente, la identidad y el control; habla de claridad y decisiones racionales.
Ver La Cabeza dañada, pesada o separada sugiere estrés, confusión o desorientación y la necesidad de pausar.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.