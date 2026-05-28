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Este jueves, 28 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este jueves, 28 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7434 - La Cabeza

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 28 de mayo

 1°7434 11°4024
 9317  12°8421
 3°0400 13°5705 
 2129  14°1225 
 8026  15°9687 
 6°5852  16°0163
 2871  17°4467 
 0983  18°0823 
 5085  19°0015 
 10°0550 20°8151 

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Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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