La economía creció un 4,4% en el segundo año de gestión de Javier Milei, informó este martes el INDEC. El dato se desprende de lo informado este martes por el organismo estadístico, que dio a conocer el EMAE del último mes de 2025: allí, el indicador registró un incremento de 3,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados, el índice aumentó 1,8% respecto del mes anterior, mientras que el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,3%. “A pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA, permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”, destacó Luis Caputo. Con relación a igual mes de 2024, once sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre. Se destacó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2% ia), impulsado por una histórica producción de trigo, tanto en volumen (el máximo de toda la serie) como en rinde promedio (50% por encima de las últimas 5 campañas). La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2% ia) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Intermediación financiera (14,1% ia); entre ambos sectores aportaron 2,4 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE. Por su parte, cuatro sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Industria manufacturera (-3,9% ia) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3% ia). Ambos sectores le restan 0,8 p.p. a la variación del EMAE. Las estimaciones privadas variaban en el dato final pero coincidían que la actividad creció por encima del 4% durante 2025, marcando una recuperación respecto a la caída del 1,8% que exhibió en 2024. El anticipo del EMAE de Equilibra preveía que en diciembre se produjo un crecimiento de 1% interanual con una suba de 0,3% mensual (desestacionalizada) gracias al crecimiento del sector agropecuario en el marco de la cosecha récord del trigo. Con estas estimaciones, la consultora expuso que “el PIB habría crecido poco más del 4% promedio el año pasado, gracias al elevado arrastre estadístico (+3,1%) que dejó la recuperación en “V” del 2024”. El cálculo exacto reflejó un avance de la economía del 4,2%. En este marco, repasó el comportamiento registrado a lo largo del calendario pasado señalando que “la actividad económica se habría mantenido estable en el último cuarto del año pasado: la serie desestacionalizada arroja un alza de 0,1% frente a los tres meses previos” remarcando que “tras crecer en el 1er trimestre de 2025, la economía argentina acumuló tres trimestres consecutivos de estancamiento”. La consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, por su parte, reflejó en su Índice General de Actividad (IGA) que la economía registró una contracción de 0,2% interanual en diciembre de 2025, acumulando para el total de 2025 una suba de 4,7%. Mientras que sobre la medición desestacionalizada detectó una caída de 0,6% respecto al mes precedente. Al respecto, analizó que “la actividad anota una nueva caída en diciembre, que se suma a las bajas de los otros meses del cuarto trimestre, cerrando un 2025 que fue de mayor a menor, y donde el último cuarto del año observó una baja de 0,5% al comparar con el tercer trimestre”. Asimismo, detalló que “la serie original del IGA también entró en terreno negativo, con una baja de 0,2%, y deja para el total de 2025 un avance de 4,7%, impulsado por los sectores de intermediación financiera, minería, y comercio, que cerró con cifras negativas, pero tuvo una buena primera mitad de año”. El Índice Líder de Actividad Analytica (ILA), en tanto, estimó que la actividad económica creció 0,2% en diciembre, lo que arrojó un incremento de 0,1% para el último trimestre y de 4,3% para el 2025. Desde Analytica explicaron que este crecimiento leve se apoyó en pocos sectores dinámicos, especialmente el consumo durable y la construcción. La consultora indicó que “los determinantes del crecimiento económico cambiaron producto de un nuevo régimen macroeconómico”.