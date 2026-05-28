El presidente Javier Milei anticipó que buscará una nueva ola de reformas en la que incluirá cambios en el mercado de seguros para reemplazar el rol del Estado en algunas actividades en las que, consideró, “es un prestador ineficiente y excesivamente grande”.

El proyecto en cuestión se trabaja desde el Ministerio de Desregulación, de Federico Sturzenegger.

Según el presidente, el Estado oficia como prestador de seguros de última instancia “a la vejez, en el caso de la jubilación, a la enfermedad, en el caso de la salud pública, a la estabilidad financiera, en el caso del Banco Central”. Sin embargo, confió en que el Estado tiene el problema de ser ineficiente y excesivamente grande, y que falla cuando se los necesitaba.

El mandatario ilustró con un ejemplo al cual ya había recurrido, como lo es el de Francia, que sostiene a su sector agrícola, a pesar de sus ineficiencias, para tenerlo como seguro ante eventuales guerras y disrupciones del comercio exterior.

“Si desarrollamos un mercado de seguros que sea competitivo, profundo y completo, la justificación para que el Estado participe en esas áreas desaparece por completo”, dijo el presidente en el Latam Economic Forum.

Limitar la participación del Estado en áreas como la salud, la educación o la seguridad es un paso necesario para achicarlo, y para ello debe ser sustituido por el mercado de seguros.

Además, explicó que la prestación privada de estos servicios se da como “reparación” ante la necesidad de cubrirlos y la insatisfacción por la variante que ofrece el Estado. De limitarse este rol, se podrá avanzar en la baja de impuestos.

La reforma que trabajan desde el oficialismo prevé una aplicación progresiva, “una transición ordenada hacia el nuevo sistema”.

“Estos cambios, como los mercados no son completos ni profundos, esas transiciones no se pueden hacer de manera instantánea, se las va ordenando y configurando hasta llegar al ideal”, sostuvo el mandatario.

Desde el sector esperan atentos las definiciones, principalmente porque fueron excluidos a la hora de gestionaron los Fondos de Asistencia Laboral, siendo un sector con tradición de manejo de fondos de largo plazo.

La gestión del FAL quedó en manos de bancos, fondos de inversión y sociedades de bolsa, ya que incluye a los actores bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, mientras que las aseguradoras responden a la Superintendencia de Seguros de la Nación.