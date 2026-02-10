La inflación de enero fue del 2,9,%, según informó el Indec. De esa forma, representa una suba con respecto al 2,8% que había sido registrado en diciembre. Además, se trata del número más alto desde marzo de 2025, cuando había sido del 3,7%. Lo llamativo es que el Gobierno postergó el uso de una nueva metodología -que estaba prevista para este mes-, cuyo resultado le hubiera dado mejor. “Según cálculos propios, con el índice que no se difundió la inflación de enero 2026 hubiese dado 2,7%”, explicó Nadim Argañaraz, economista y especialista fiscal. Empiria, la consultora encabezada por el exministro de Economía Hernán Lacunza, llegó a la misma conclusión. El IPC CABA difundido el lunes había sido del 3,2%. Pero los analistas advirtieron que no siempre suele haber una correlación entre esa medición y la del Indec nacional. El número, cercano al 3%, sorprendió y superó la mayoría de las predicciones. El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que la cifra sería del 2,5%. Y el consenso de las consultoras se ubicaba en un rango que iba del 2,4% al 2,6%. En la medición interanual, el IPC aceleró y ya acumula un 32,4% en relación a enero de 2025. Hace un año, la inflación había sido del 2,2%. En diciembre, la inflación anual acumulaba un 31,5%. Esto marca una aceleración con respecto al mes anterior. Este índice de inflación es uno de los más polémicos desde que arrancó la gestión de Javier Milei. En principio, estaba previsto que se hiciera con una nueva metodología. Pero el Gobierno decidió que no era el momento adecuado. La nueva metodología contemplaba ponderadores de la Encuesta Permanente de Hogares 2017-2018. Es la que utiliza la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cuyo IPC de Enero fue del 3,1%. En cambio, el Gobierno seguirá usando la Encuesta de Hogares vigente en 2004-2005. Marcos Lavagna, extitular del organismo, trabajó para actualizarla. Pero, a poco que se fuera a estrenar, el ministro de Economía -Luis Caputo- decidió no utilizarla, siguiendo indicaciones del presidente Javier Milei. Lavagna renunció a su puesto, que ocupó también con la gestión de Alberto Fernández. Lo llamativo es que se creía que el Gobierno postergaba el nuevo indicador porque le daría peor que el actual. Pero, según los cálculos de Argañaraz -un reputado especialista fiscal, que fue funcionario-, la nueva medición le hubiera resultado más conveniente. “Al ser los alimentos lo que más subieron de precio y su ponderación disminuir en la nueva canasta de 2017-2018 (el índice que no se publicó), si se aplica esta última se tiene que la alta suba de precios de alimentos tiró para arriba el valor de la canasta, no siendo compensada por la suba de precios de los servicios públicos, en un contexto de mayor importancia relativa", explicó Argañaraz. “La inflación mensual de enero 2026 habría sido inferior: 2,7% vs. 2,9%2. La inflación interanual habría sido superior: 33% vs. 32,4%”, observó Lacunza en relación al uso de una nueva metodología que el Gobierno descartó. “La inflación volvió a acelerarse. Volvieron a ser protagonistas los alimentos y bebidas, empujados principalmente por las verduras. También subieron mucho restaurantes y hoteles. Es decir, hubo un fuerte componente de estacionales”, explicó Ivan Cachanosky, de la Fundación Libertad y Progreso. La ‘buena’ noticia es que la inflación núcleo bajo por primera vez desde septiembre y que se ubicó por debajo del nivel general", señaló. “Eventualmente la inflación va a ir consolidándose a la baja porque no se ve emisión monetaria, pero el proceso de desinflación podría ser más lento de lo esperado”, alertó. El presidente Javier Milei prometió que la inflación llegará al 0% en agosto. Los últimos datos no van en esa dirección y muestran un primer trimestre complicado. En ninguno de los meses, el indicador bajaría del 2%, según las proyecciones que manejan las consultoras para febrero. Este mes marcaría un 2,1% y marzo un 2,2% para llegar a romper el piso del 2% en abril, cuando marcaría un 1,9%, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central. Para esa medición, el promedio de la inflación de enero iba a ser del 2,4%. Según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC), la inflación de enero sería de 2,3%. Desde mayo, el índice general de precios viene en una tendencia creciente. Hasta agosto, venía por debajo del 2%: 1,5% (en mayo), 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto. Desde allí, vino un período de aceleración: 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre y, finalmente, 2,8% en diciembre. Para la medición anual, los encuestados en el REM estiman que la inflación interanual se ubicará en más del doble de lo que el Gobierno proyectó en el presupuesto (10,1%). El top 10 de los encuestados, que nuclea a los que reúnen mayor cantidad de estimaciones acertadas, esperan que en 2026 la inflación alcance el 24,5%, mientras que la media de las respuestas espera un 22,4%. Para los encuestados por la EMEC, sería de 22,3%. El presidente Javier Milei proyectó que la inflación comenzará con 0 hacia mitad de año. De lograrse ese registro dada la profundización del proceso de desinflación, debería retomarse la implementación de la nueva canasta para medir los precios, aunque Caputo arriesgó que analizan una nueva Encuesta del Gasto de Hogares, dado principalmente a los cambios en los patrones de consumo, en especial a raíz de la pandemia. “Lavagna se fue en condiciones completamente amigables, tanto conmigo como con el presidente”, explicó Caputo. “Marco quería cambiar el índice. No hay presión del FMI para que se cambie el índice”, sostuvo, en respuesta a versiones que circularon tras la salida de Lavagna del organismo estadístico. “Siempre la bajada de línea de Milei fue que el cambio se hiciera una vez que el proceso de desinflación estuviera terminado”, remarcó. Allí surgió la diferencia con Lavagna, según expresó Caputo. “Marco pensaba que para enero eso ya podía estar”, explicó el titular de Economía. Lavagna no hizo declaraciones desde su salida. Según Caputo, el aumento de la inflación fue una consecuencia del riesgo kuka “Vino el ataque político que provocó 50% de dolarización del M2 (base monetaria), que impactó en el nivel de crecimiento, pegó fuerte en el riesgo país y generó un nuevo escalón en los niveles de inflación”. En noviembre pasó (N. de la R: terminó) todo esto, pero Marco ya se había visto comprometido con la fecha", detalló el ministro. “El reemplazo de Marco (Pedro Lines) es intachable. Es un técnico del Indec respetadísimo”, afirmó. Y añadió un detalle sobre el proceso interno: “De hecho, cuando le ofrecí el cargo, pidió aprobación de todos los directores del Indec”. “Los bonos que ajustan por inflación fueron la semana pasada uno de los pocos activos financieros a nivel mundial que subieron de precio, a contramano de una semana negra en los mercados mundiales. Esto confirma que a los tomadores de decisión les pareció bien haber continuado con el índice actual. Imagino que si lo hubiéramos cambiado y los bonos hubieran caído de precio, los mismos periodistas estarían titulando “El mercado no le cree al nuevo índice de inflación”.