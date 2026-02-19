La industria manufacturera en la Argentina atraviesa un escenario complejo, marcado por cierres de plantas, suspensiones de personal y cambios en los modelos productivos. En un contexto de menor actividad y reacomodamiento empresarial, sectores como el textil, el automotor y el de consumo masivo ya acumulan cientos de despidos en los dos primeros meses del año. Las empresas atribuyen estas decisiones a la caída del consumo interno y a la apertura de las importaciones, que volvió a dejar en evidencia los problemas de competitividad de la producción local. La Unión Industrial Argentina (UIA), conducida por Martín Rappallini, publicó este miércoles 18 de febrero un comunicado oficial en el que expresó “gran preocupación” ante el cierre definitivo de FATE y alertó que en los últimos dos años la industria perdió casi 65.000 puestos de trabajo. “Esto es parte de un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada”, agregaron. Uno de los casos más resonantes en las últimas horas fue el de FATE, que el pasado 18 de febrero cerró su histórica planta de San Fernando. La noticia fue comunicada a sus 920 empleados que, según fuentes de la compañía, cobrarán la totalidad de sus indemnizaciones. “FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”, informó la empresa que había sido fundada en 1940 por Leiser Madanes, abuelo de su actual accionista principal, Javier Madanes Quintanilla, también conductor de Aluar. “Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”, agrega el documento firmado por su directorio. El sector textil encabeza la lista de cierres y paralizaciones en lo que va de 2026. La firma centenaria Emilio Alal cerró en enero sus plantas en Corrientes y Chaco, medida que se tradujo en unos 260 despidos. La empresa atribuyó la decisión a la caída del consumo de indumentaria y el avance de productos importados. La dirección de la firma, que operaba desde 1914, señaló en un comunicado que la decisión se tomó tras haber “agotado todas las instancias posibles”. Desde 2023, el sector textil despidió más de 18.000 personas y funciona a un tercio de su capacidad instalada, según datos de la consultora Analytica y la Federación de Industrias Textiles de Argentina (FITA). La entidad empresarial también informó que la actividad del rubro cayó 24% interanual en octubre de 2025, una cifra considerablemente mayor al descenso promedio de la industria manufacturera, que retrocedió 2,9% en el mismo periodo. A través de un comunicado, la FITA manifestó que la producción nacional continúa enfrentando una elevada carga tributaria, altos costos, deficiencias logísticas y la falta de financiamiento para sostener la inversión y el empleo. “Además, compite con el crecimiento exponencial de plataformas como Shein y Temu que comercializan productos sin pagar aranceles”. También en enero de 2026, la textil Hilados clausuró su planta en La Rioja, dejando cerca de 70 trabajadores sin empleo. Fue la propia empresa la que informó su decisión: “Ante el contexto económico actual, Hilado SA ha solicitado la apertura de su concurso preventivo, con el objetivo de afrontar sus compromisos ordenadamente y garantizar la continuidad operativa de sus plantas industriales”. Hilados se había radicado en el Parque Industrial riojano hace apenas cuatro años con un proyecto que contemplaba la generación de hasta 500 puestos de trabajo. Incluso se había construido un sector adicional para ampliar la capacidad productiva. Sin embargo, ese plan no llegó a concretarse. A su vez, el grupo TN & Platex fue otro de los que optó por detener la producción en su planta ubicada en Los Gutiérrez, Tucumán, hasta el 28 de febrero de 2026. Esto implicó la suspensión de 190 empleados y la oferta de retiros voluntarios. La industria nacional del calzado también enfrenta desafíos por la apertura de importaciones. En pleno arranque de 2026, Grupo Dass, la fábrica que ensambla zapatillas en la Argentina para Nike y Adidas, volvió a reducir su plantel. Tal como informó este medio, la empresa había despedido a 43 trabajadores en su planta de Eldorado, Misiones, donde hoy concentra toda su operación local. Con ese recorte, la dotación quedó en torno a los 220 empleados. A mediados de 2025, la empresa ya había reducido un 40% su personal en la planta misionera, cuando pasó de 470 a 300 trabajadores. Otro sector en retroceso es el de los electrodomésticos. El pasado 31 de enero, la histórica empresa santafesina Fornax anunció el cierre de su fábrica de cocinas, en medio de la caída de las ventas y el aumento de los costos operativos. La decisión fue comunicada durante una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe. En ese contexto, ofreció una suma inferior a la mitad de la indemnización que corresponde por ley a cada trabajador, propuesta que fue rechazada por la UOM Rosario y por los trabajadores presentes en la audiencia. A este panorama se suma la decisión anunciada a fines de 2025 por Whirlpool de discontinuar la producción de lavarropas en su planta de Pilar. La compañía optó por un esquema basado principalmente en importaciones, lo que significó la salida de unos 220 trabajadores.