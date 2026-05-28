En esta noticia Talento argentino y nuevos perfiles

El trabajo remoto y la posibilidad de contratar equipos ubicados en distintos países ya es una estrategia cada vez más habitual entre empresas de todos los tamaños. En ese sentido, la Argentina figura como uno de los mercados más activos de la región .

En el último año, creció más del 43% la cantidad de empresas argentinas que contrataron profesionales fuera del país, según un relevamiento elaborado por Deel, la plataforma global especializada en contratación y gestión de equipos remotos.

“Este dato nos muestra que no nos quedamos quietos ni nos encerramos en el trabajo local. Salimos a buscar talento al exterior y nuevas oportunidades”, destacó Natalia Jiménez, directora senior de Desarrollo de Negocios de Deel para Latinoamérica.

Colombia, Brasil y México aparecen hoy como los principales mercados a los recurren las compañías argentinas para buscar talento. Los motivos no pasan únicamente por cuestiones regulatorias, sino también por expansión regional, disponibilidad de perfiles específicos y cobertura horaria para operaciones globales.

Colombia, Brasil y México aparecen hoy como los principales destinos de contratación por parte de compañías locales

“Cuantos más mercados tiene una empresa, menor es su exposición a los vaivenes de una sola economía. Por eso, la expansión internacional hoy es uno de los principales motores para contratar talento en otros países”, explicó Jiménez.

La Argentina se consolidó además como el país de América latina con mayor cantidad de trabajadores contratados dentro de la plataforma. Estados Unidos encabeza el ranking de países que más buscan talento argentino, seguido por México y Uruguay. Entre las razones aparecen el buen nivel de inglés, la experiencia en perfiles STEM ( Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y la ventaja de la zona horaria para trabajar tanto con América como con Europa.

Deel, valuada en u$s 17.000 millones, opera en más de 150 países y procesa pagos y contratos para alrededor de 1,5 millones de trabajadores por mes. La compañía hoy se posiciona como un proveedor integral para empresas que administran equipos globales y necesitan adaptarse a regulaciones laborales, impositivas y salariales en múltiples mercados.

Talento argentino y nuevos perfiles

El crecimiento del trabajo remoto también modificó los perfiles más demandados. Uno de los casos más notorios es el de los Entrenadores de IA cuya demanda creció más de 700% en la Argentina durante el último año.

Para Jiménez, ese salto revela la capacidad de adaptación del mercado laboral argentino frente a las nuevas tecnologías. “Argentina suele ser un ‘early adopter’ de las tendencias tecnológicas. Hay una cultura de resiliencia y adaptación muy fuerte tanto en las empresas como en los trabajadores”, afirmó.

La ejecutiva aseguró además que, pese al avance de la inteligencia artificial, no observan una desaceleración en las contrataciones. “Lo que cambia es el tipo de perfil que buscan las empresas. Hoy se valora mucho más la creatividad, la capacidad de adaptación y el perfil emprendedor”.

Dentro de la región, Buenos Aires sigue liderando el ranking de ciudades latinoamericanas con mayor volumen de talento contratado a través de la plataforma. Córdoba también aparece entre los polos con mayor crecimiento.

El crecimiento del empleo global también obligó a las compañías a replantear sus estrategias de compensación y beneficios. “Las empresas quieren aplicar las mismas políticas en todo el mundo, pero cada mercado tiene necesidades distintas”, explicó Jiménez. Mientras en algunos países los beneficios más valorados pasan por la cobertura médica, en otros pesan más cuestiones vinculadas a transporte, ahorro o flexibilidad laboral.