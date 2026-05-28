Los family offices más grandes del mundo están perdiendo confianza en el dólar estadounidense, de acuerdo con el UBS Global Family Office Report 2026.

El estudio explica que el 65% de estas firmas espera que el papel del dólar como moneda de reserva global se debilite en los próximos 12 meses; mientras que solo 6% prevé una mejora.

La preocupación ya se refleja en los portafolios. El 47% de los inversionistas considera que tiene una sobreexposición al dólar, convirtiéndolo en la única gran divisa donde los family offices perciben exceso de concentración.

Un family office es una organización profesional de gestión patrimonial creada por y para empresas con grandes fortunas. Su objetivo es asistir a la familia fundadora, lo que la convierte en una empresa de servicios especializados única, según define UBS.

Menos concentración al dólar

El reporte de la firma de servicios financieros también mostró que, 29% de las organizaciones están reduciendo o considerando reducir posiciones en dólares, mientras otro 30% está aumentando su exposición a múltiples monedas.

En lo que va del año, el índice dólar -un ponderador que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas de países desarrollados- acumula un aumento de 1.03%; sin embargo, mostró una recuperación desde finales de enero cuando descendió cerca de los 96 puntos, de acuerdo con datos de Tradingview.

El movimiento ocurre en medio de una creciente preocupación por riesgos geopolíticos, deuda global y una desaceleración económica de largo plazo.

Por otro lado, UBS encontró que 64% de los family offices identifica los conflictos geopolíticos como uno de los principales riesgos para los próximos 12 meses. A cinco años, la preocupación por una crisis global de deuda sube a 56%.

La cautela también está provocando un rebalanceo más amplio de portafolios.

Mercados emergentes y activos en la mira

Un récord de 60% de los family offices planea cambios estratégicos en asignación de activos durante el próximo año, el mayor nivel registrado por la encuesta de UBS.

Las firmas están aumentando exposición a mercados emergentes, infraestructura y oro, mientras reducen inversiones inmobiliarias.

La asignación a oro subirá de 2% a alrededor de 3% entre quienes planean cambios, reforzando el metal como cobertura frente a volatilidad geopolítica y cambiaria.

Aunque Norteamérica sigue representando 52% de los portafolios globales, UBS detectó una mayor intención de diversificación hacia Asia-Pacífico y Europa Occidental.

En América Latina, 61% de los family offices planea modificar su asignación estratégica de activos, por encima del promedio global.