En abril volvió a caer el consumo masivo, a pesar de que la inflación mostrara una mejora en abril tras marcar un 2,6%, una baja considerable respecto del 3,4% registrado en marzo.

El consumo masivo relevado por Scentia registró una caída del 3,8% interanual, recortando la pérdida de marzo (-5,1%) y anotó cuatro meses seguidos a la baja.

En el acumulado del año suma una pérdida de 3,3%, mientras que respecto del mes anterior, la baja fue del 4,7%.

Las mayores retracciones interanuales se observaron en kioscos y tiendas de cercanía (-4,8%) y supermercados y mayoristas, ambos con bajas de 4,5%.

Los autoservicios independientes tuvieron una contracción del 3%, mientras que las farmacias marcaron una suba de 0,1%.

En línea con la tendencia que mostró en el último tiempo, el e-commerce registró un salto del 40,4%.

La explicación de la contracción en kioscos y tiendas se encuentra en el desplome de las compras impulsivas, que se contrajeron un 12% interanual.

Le siguieron a la baja las compras de bienes perecederos (-7,8%), productos para desayuno y merienda (-7,6%), para limpieza del hogar (-5,9%) y alimentos (-3,6%). Los bienes de higiene personal y cosmética cayeron un 0,3%.

En el sentido contrario, se recuperó con fuerza la compra de bebidas con alcohol, que aumentaron 6,7% en la variación interanual, registrando la mayor suba entre los segmentos.

Las bebidas sin alcohol marcaron una suba de 4% interanual.

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Sin embargo, en el acumulado del año, solo se recuperaron las ventas de las bebidas con alcohol, con una suba de 0,9%, mientras que el resto de las divisiones mantienen las caídas.

Lideran la baja en el primer cuatrimestre los bienes para limpieza del hogar (-7,1%), seguidos por los bienes perecederos (-5,4%), las bebidas sin alcohol (-5%), los productos para desayuno y merienda (-4,7%), higiene y cosmética (-3,2%) y las compras impulsivas (-2%). Los alimentos suman una caída (-0,3%).

Entre los supermercados y autoservicios independientes suman seis meses consecutivos de caídas y acumulan una baja del 4,6%.

En los supermercados de cadena, tanto en la variación interanual en abril como en el acumulado del año, todas las divisiones tuvieron caídas de ventas, siendo las más pronunciadas en las compras compulsivas, los alimentos perecederos y las bebidas sin alcohol.

En los autoservicios independientes, los aumentos los registraron las ventas de bebidas con alcohol y los bienes de cosmética e higiene personal.

Los mayoristas repitieron caídas en todas las divisiones en abril, con derrumbes en perecederos (-13,2%), bebidas sin alcohol (-10,6%) y higiene y cosmética (-7%).

Las ventas de medicamentos en farmacias marcaron una contracción interanual en abril del 4,3%.

Mientras tanto, el e-commerce se consolida como el canal de mejor desempeño con crecimiento en todos los rubros.

La suba del 40,6% de las ventas generales en abril fue acompañada por aumentos en alimentos (60,7%), higiene (44,8%), desayuno y merienda (41,4%), bebidas con alcohol (37,5%), limpieza del hogar (37,3%) y bebidas sin alcohol (32,8%).

Este canal es habitualmente destacado por el Gobierno para subrayar el dinamismo del comercio y para criticar el relevamiento de Scentia.

Lo cierto es que esta medición privada toma datos de todos los productos que cuentan con código de barras que se comercializan por los distintos canales. Mientras tanto, desde los comercializadores explican que la baja incidencia del e-commerce sobre el indicador final tiene que ver con el peso relativo de las ventas de este canal sobre el total comercializado. En algunos casos, señalan, apenas supera el 5% del total de ventas.