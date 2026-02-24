Carlos Melconian habló nuevamente sobre el valor del dólar -que bajó $ 75 en lo que va de febrero y perforó los $ 1400- y advirtió sobre el futuro de la inflación, que acumula 9 meses en alza. En ese marco, el expresidente del Banco Nación puso en duda que el índice de precios pueda perforar el 1% mensual en el corto plazo. “Lo veo al Gobierno innecesariamente muy jugado en alcanzar el 0″, remarcó Melconian en diálogo por A24, y señaló que hay “una situación instrumental complicada de quebrar”, luego de las consultoras anticipen un índice cerca del 3% para febrero. “Cuando se dice que el Gobierno derrotó a la inflación y la macro funciona...casi poniendo en duda”, dijo. Así, el especialista fue categórico al definir el estado actual del país como una “estanflación” que es “muy difícil de quebrar” y agregó que es “el desafío” de la gestión actual, aunque remarcó que todavía no se ha logrado. En ese sentido, fue consultado sobre las perspectivas para el empleo y su pronóstico fue tajante: no espera una mejora en los próximos meses. “Probablemente no va a haber más trabajo“, sentenció. Melconian recordó que desde 2017 los trabajadores vienen perdiendo mucho poder de compra. Al analizar si esta situación cambiará en el corto plazo, subrayó: “Los salarios no van a mejorar”. Asimismo, citó datos del INDEC para recalcar que casi la mitad de la producción nacional se ubica por debajo de años anteriores. El economista definió el plan de Javier Milei como un programa “clásico y ortodoxo” al que se le ha sumado una narrativa moderna basada en el superávit fiscal a cualquier costo. Sin embargo, recordó que este tipo de ajustes suelen ser “largos y costosos”, y que Argentina ya ha pasado por experiencias similares con resultados mixtos. El dólar oficial continúa con su rumbo a la baja y cotiza a $ 1395 para la venta. De esta forma, se ubica $ 85 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). No alcanzaba un valor tan bajo desde el 29 de octubre del año pasado, cuando cerró en $ 1.385. Respecto a la cotización de la divisa, Melconian aclaró que el dólar en Argentina “no es libre” y definió al escenario actual como una “libertad sui generis”. Además, recalcó que no ve un “atraso” grave en el valor del dólar pero señaló que el Banco Central (BCRA) tiene la presión de comprar dólares para que su precio no caiga más. El economista también cuestionó el rol de la entidad ya que “lleva dos meses comprando dólares” y acumulando reservas, pero al mismo tiempo “absorbe pesos”. “Yo espero que cuando suba el tipo de cambio, respete la obligación que tiene de comprar. Sino, es joda”, dijo. Por último, Melconian pidió al equipo económico evitar el “fanfarroneo” ante la caída de la brecha cambiaria ya que, si el Gobierno se vuelve “angurriento” con el éxito financiero del dólar bajo, corre el riesgo de descuidar la competitividad y la producción real.