Ultimátum de ANSES: el Gobierno exigirá un trámite vital para seguir cobrando la AUH

Para fin de año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pide a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que realicen un trámite fundamental para seguir cobrando el beneficio. En caso de no hacerlo, podrían perder esta prestación .

Vale destacar que para el último mes del año, también se viene un aumento confirmado por el organismo previsional del 2,3%. No obstante, también les pedirán completar un formulario importante .

ANSES paga montos y beneficios diferentes para AUH y SUAF. Fuente: Shutterstock Arlette Lopez

¿Qué trámite deben hacer los titulares de AUH para no perder el beneficio?

La ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) del 2025 se puede presentar hasta el 31 de diciembre completamente online a través de mi ANSES, tanto desde la página web oficial como desde la aplicación móvil.

Al realizar este trámite, las familias certifican que los niños, niñas y adolescentes cumplieron con los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar, lo que les permite cobrar el 20 % del complemento retenido durante todo 2024.

Es fundamental tener en cuenta que el único formulario válido es el que se genera directamente desde el sitio web o la app de ANSES, y debe presentarse una vez que haya sido completado y firmado por las autoridades del establecimiento educativo y del centro de salud correspondiente.

¿Cómo presentar la Libreta AUH?

La presentación de la Libreta AUH puede hacerse mediante la plataforma de mi ANSES. Deberán seguir estos pasos: