ANSES estableció la fecha límite para presentar la Libreta AUH y acceder a los $ 600.000 extras

ANSES anunció un beneficio clave para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), durante noviembre se puede acceder a un pago extra que, según el tipo de asignación, llega hasta los $ 600.000.

Para recibirlo, es obligatorio presentar la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025.

¿Por qué es importante la Libreta AUH?

Este documento certifica que los niños y adolescentes cumplen con los controles médicos, vacunación y escolaridad. Cada mes, ANSES retiene el 20% del monto de la AUH y lo devuelve cuando se entrega la Libreta. Si no se presenta, se pierde el acumulado anual.

Plazo para presentar la Libreta AUH

La fecha límite es el 31 de diciembre de 2025. Si el trámite no se hace antes, el beneficiario no podrá cobrar el dinero retenido.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso

Mi con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ingresar a ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección “Hijos” y elegir “Libreta AUH” para verificar datos. Descargar e imprimir los formularios de vacunación, escolaridad y controles médicos. Llevarlos a la escuela y al centro de salud para que los firmen y sellen. Subir la foto de la Libreta (formato JPG, legible, máximo 3 MB) en Mi ANSES. Confirmar el trámite y esperar la validación del organismo.

¿Cuánto se cobra por la Libreta AUH?

El monto depende de la zona y la condición del beneficiario:

AUH general: $ 188.069

AUH zona desfavorable: $ 244.491

AUH por discapacidad: $ 612.401

AUH por discapacidad en zona desfavorable: $ 796.122

Fechas de cobro AUH en noviembre 2025

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Aumento de AUH en diciembre 2025

Por el Decreto 274/2024, las asignaciones se actualizan según el IPC. Con la inflación de octubre (2,3%), los nuevos valores serán:

AUH: $ 122.471,72

AUH con discapacidad: $ 398.775,21

Recuerda que ANSES retiene el 20% mensual, por lo que el monto neto que se deposita en la cuenta es menor.