La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el último aumento del 2025 para todos los jubilados junto al bono y el aguinaldo de diciembre, pero también habrá una modificación en el calendario de pagos por el feriado de la Inmaculada Concepción.

En este sentido, los haberes de todos los beneficiarios del organismo previsional tendrán el aumento en línea con el índice de inflación de octubre, pero solo algunos cobrarán el extra.

¿Cuáles son los extras para jubilados de diciembre?

Pese a que no se trata de un triple bono, los adultos mayores y pensionados podrán acceder a tres beneficios extra: bono para los que cobran la mínima, aguinaldo y aumento .

Sueldo Anual Complementario (SAC)

En diciembre de 2025, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo, por lo que alcanzarán los montos más altos del año. Vale destacar que este complemento se depositará de forma automática el día en que cobren la jubilación o pensión correspondiente, entre el 9 y 23 de diciembre .

Para calcularlo, deberán tener en cuenta el mejor haber recibido entre julio y diciembre de este año y dividirlo a la mitad. Ese plus se entregará el próximo mes junto con el bono de $ 70.000 y el aumento del 2,3% por la inflación.

Bono y aumento

A la espera de la confirmación oficial, los jubilados con la mínima recibirán el bono de $ 70.000 que se encuentra fijo desde 2024, junto con el aumento basado en la inflación dos meses antes del cobro.

¿Cuánto cobran los jubilados en diciembre?

Tras el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los haberes de diciembre quedarán de la siguiente forma:

Jubilación mínima : $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Jubilación máxima : 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 479.055,5 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

ANSES otorga distintos bonos a las familias de la AUH.

AUH ANSES: ¿quiénes cobrarán la asignación con retraso?

ANSES informó que todos los beneficiarios cobrarán más tarde de lo previsto debido a una modificación en el calendario de pagos por el feriado.

El calendario de pagos de agosto sufrió un ajuste por el feriado del Día de la Virgen, que cae el lunes 8 de diciembre. Como resultado, los pagos para todos los documentos se postergaron e iniciarán el martes 9 a diferencia de los demás meses donde se comienza en la octava jornada.

Jubilaciones que cobran el mínimo: cuándo se cobran en diciembre 2025

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilaciones que superan el mínimo: cuándo se cobran en diciembre 2025

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre de 2025.

Pensiones no contributivas: cuándo se cobran en diciembre 2025