La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el último aumento en los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con el índice de inflación de octubre.

Sin embargo, ANSES informó que todos los beneficiarios cobrarán más tarde de lo previsto debido a una modificación en el calendario de pagos por el feriado.

Además del aumento, los titulares de la AUH podrán acceder a dos bonos extra: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, así como a la Libreta AUH.

¿Cuánto aumenta la AUH y la AUE en diciembre?

Como el incremento será del 2,3%, el monto de la AUH se eleva a $ 122.467 por cada menor. De ese total, el pago directo será de $ 97.974, mientras que el 20% restante ($ 24.493) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

Para hijos con discapacidad, el monto sube a $ 398.697, con un pago mensual de $ 318.957,60 y una retención de $ 79.739,40.

La AUE también se actualiza a $ 122.467, con el mismo esquema de pago y retención. Este beneficio se otorga desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento.

ANSES otorga distintos bonos a las familias de la AUH.

AUH ANSES: ¿quiénes cobrarán la asignación con retraso?

El calendario de pagos de agosto sufrió un ajuste por el feriado del Día de la Virgen que cae el lunes 8 de diciembre. Como resultado, los pagos para todos los documentos se postergaron e iniciarán el martes 9 a diferencia de los demás meses donde se comienza en la octava jornada.

Este es el nuevo cronograma:

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 4: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 5: martes 16 de diciembre

DNI terminados en 6: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 7: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 8: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 9: lunes 22 de diciembre

Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: ¿de cuánto son los bonos en diciembre?

Los principales extras alimentarios se diferencian en que Alimentar se mantiene congelado desde el 2024, mientras que el Complemento Leche se actualiza de forma mensual con las demás prestaciones .

Tarjeta Alimentar

Familias con 1 hijo: $ 52.250

Familias con 2 hijos: $ 81.936

Familias con 3 o más hijos: $ 108.062

Estos beneficios se acreditan en la misma cuenta y fecha que la AUH, sin necesidad de trámites adicionales.

Complemento Leche:

Monto por hijo menor de 3 años: $ 46.198

Este bono forma parte del Plan de los 1000 Días y se abona automáticamente junto con la AUH, siempre que el niño esté correctamente registrado en ANSES.

El calendario de diciembre verá una demora por el feriado del 8 de diciembre.

¿Cuánto se cobra por la Libreta AUH?

El monto depende de la zona y la condición del beneficiario:

AUH general: $ 188.069

AUH zona desfavorable: $ 244.491

AUH por discapacidad: $ 612.401

AUH por discapacidad en zona desfavorable: $ 796.122

Presentar la Libreta AUH paso a paso

Mi con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ingresar a ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección “Hijos” y elegir “Libreta AUH” para verificar datos. Descargar e imprimir los formularios de vacunación, escolaridad y controles médicos. Llevarlos a la escuela y al centro de salud para que los firmen y sellen. Subir la foto de la Libreta (formato JPG, legible, máximo 3 MB) en Mi ANSES. Confirmar el trámite y esperar la validación del organismo.



