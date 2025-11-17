La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,34% en los haberes de diciembre, calculado según la inflación de octubre informada por el INDEC.
Además, los jubilados y pensionados recibirán un bono extraordinario de $ 70.000 junto con la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.
¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025?
Con el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los haberes de diciembre quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo= $ 581.319,38
- Jubilación máxima: $ 2.293.796,92 + aguinaldo= $ 3.440.695,38
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo= $ 479.055,5
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo= $ 427.923,56
- PNC madre de siete hijos: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo= $ 581.319,38
¿Cuándo se cobrará el aguinaldo?
El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración percibida en el último semestre. En el caso de los jubilados, ANSES lo calcula automáticamente sobre el haber más alto recibido entre julio y diciembre de 2025.
La segunda cuota del SAC para jubilados y pensionados se acredita en la misma fecha de cobro que la prestación principal, siguiendo el calendario de pagos de diciembre publicado por el organismo.
Cabe destacar que la fecha límite para recibir el aguinaldo es el jueves 18 de diciembre.
Calendario de pagos ANSES diciembre 2025
A través de la Resolución 1091/2024, ANSES adelantó el calendario de pagos de diciembre. Este se desarrollará de la siguiente manera:
Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 9 de diciembre.
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 10 de diciembre.
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 11 de diciembre.
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 12 de diciembre.
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 12 de diciembre.
Jubilaciones que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0: a partir del 9 de diciembre.
- Documentos terminados en 1: a partir del 10 de diciembre.
- Documentos terminados en 2: a partir del 11 de diciembre.
- Documentos terminados en 3: a partir del 11 de diciembre.
- Documentos terminados en 4: a partir del 12 de diciembre.
- Documentos terminados en 5: a partir del 12 de diciembre.
- Documentos terminados en 6: a partir del 15 de diciembre.
- Documentos terminados en 7: a partir del 15 de diciembre.
- Documentos terminados en 8: a partir del 16 de diciembre.
- Documentos terminados en 9: a partir del 16 de diciembre.
Jubilaciones que superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 17 de diciembre.
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 18 de diciembre.
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 19 de diciembre.
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 22 de diciembre.
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 23 de diciembre.