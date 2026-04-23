Con el objetivo de paliar la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente a la inflación, el Gobierno nacional —a través de la ANSES— oficializó la continuidad del bono extraordinario de $ 70.000 para el calendario de pagos de mayo de 2026. Esta medida, si bien busca apuntalar los ingresos de los grupos más sensibles del sistema previsional, no es para todos los adultos mayores beneficiarios: justamente desde la ANSES confirmó que habrá quienes no lo perciban si no cumplen con una serie de criterios de elegibilidad específicos. El refuerzo total de setenta mil pesos está diseñado exclusivamente para aquellos beneficiarios que perciben la jubilación mínima. En virtud del Decreto 274/2024, que estableció la fórmula de movilidad mensual automática, los haberes de mayo se ajustarán en un 3,38%, porcentaje que se desprende del índice de inflación (IPC) de marzo —3,4% según el INDEC— con un desfasaje de dos meses. Con ese incremento, la jubilación mínima pasará de $ 380.319,31 en abril a $ 393.174,10 en mayo. Si se mantiene el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno viene renovando mes a mes para los haberes más bajos, el ingreso total trepará hasta $ 463.174,10. Si sos titular de alguna de las siguientes prestaciones y no superás la mínima, vas a recibir el bono de forma automática junto con tu haber: Si tu jubilación supera los $ 393.174,10, pero no llega al tope máximo de $ 463.174,10, ANSES te pagará un proporcional. El objetivo del organismo es que ningún jubilado cobre menos de ese techo establecido. Un ejemplo práctico: si tu haber es de $ 400.000, no vas a cobrar los $ 70.000 completos, sino un adicional de $ 63.174,10 para alcanzar el límite de la escala. Ahora bien, no es necesario ir a una oficina ni sacar turno para saber cuánto vas a cobrar. Es posible hacer la consulta desde tu celular o computadora siguiendo estos pasos: Allí vas a ver el detalle de tu liquidación, donde el bono debe aparecer discriminado bajo el concepto de “Refuerzo Previsional” o “Bono Extraordinario”. Según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los jubilados que cobren el haber mínimo percibirán sus haberes en el mes de mayo bajo el siguiente esquema: Por su parte, los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo registrarán los ingresos en las siguientes fechas: