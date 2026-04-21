Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben respetar una serie de condiciones si quieren seguir cobrando este ingreso, que es fundamental en el aspecto económico de muchas familias. En cambio, si no se cumplen, el beneficiario puede llegar a la suspensión. Por este motivo, es importante tener todo al día en ANSES para el mes de mayo y llevar un registro. En estos casos no corresponde la AUH y pasa al régimen de Asignaciones Familiares (SUAF) o se suspende el beneficio. Se puede recuperar los beneficios en los siguientes casos: Cabe destacar que, en los otros casos como empleo registrado, hijo de 18 años y superación del tope de ingresos, la Asignación Universal por Hijo no se recupera. Ahora el titular contará con toda la información necesaria para no perder el beneficio o, si lo pierde, sabe por qué motivo es.