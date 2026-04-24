La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que un grupo de adultos mayores verá un aumento del 3,3% en mayo de 2026. Se trata de una prestación social destinada a un grupo de personas en edad de jubilación que seguirá acompañada por el bono de $ 70.000 y aplica para quienes cumplan una condición principal. Este beneficio para jubilados y pensionados superó la barrera de los $ 300.000 a partir del nuevo incremento que se hará oficial en estos días. Tras confirmarse el último dato del IPC, ya se pueden estimar los ajustes mensuales según el régimen de Movilidad vigente. Tras el fin de la moratoria en marzo de 2025, La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se estableció como la única alternativa para quienes no alcancen los aportes. Este beneficio eleva la edad de retiro para mujeres a 65 años, no genera derecho a pensión por viudez y prohíbe el trabajo en relación de dependencia. Se trata de una prestación no contributiva que liquida y regula la ANSES, destinada a personas en edad de retiro que no cumplen con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima del sistema previsional, por lo que su valor se ajusta automáticamente según la evolución del haber mínimo. En el quinto mes del año, PUAM verá un incremento del 3,3% en línea con la fórmula de movilidad aplicada por la ANSES. Con esta actualización, el haber mensual pasará a ser de $ 314.539,27, y así esta nueva suba para esta prestación social hará que se acerca a una nueva barrera con el bono. Por su parte, los beneficiarios seguirán cobrando el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios desde 2024. Con este refuerzo, el ingreso total alcanzará los $ 384.539,27, aunque el incremento real se ubica por debajo de la inflación informada por el INDEC. La PUAM fue creada para garantizar un ingreso básico a personas mayores de 65 años que no cuentan con los aportes suficientes para acceder a una jubilación. Este beneficio de la ANSES está orientado a quienes no tienen cobertura previsional y exige cumplir condiciones específicas. Además del haber mensual, los titulares acceden a servicios de salud a través de PAMI y pueden percibir asignaciones familiares. Para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor es necesario cumplir con los siguientes requisitos: En mayo de 2026, los jubilados y pensionados de la ANSES recibirán un aumento del 3,4% en sus haberes, de acuerdo con el último dato de inflación. Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $ 393.174,10. Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanzará los $ 463.174,10. En los casos de haberes superiores, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta completar ese mismo tope. A falta de la confirmación oficial, según indica el BO, este sería el esquema del quinto mes del año.