El programa Volver al Trabajo, que había sido dado de baja por el Gobierno nacional tras cumplir su plazo de vigencia, volvió a quedar en el centro de la escena luego de una decisión judicial que modificó el escenario previsto. La iniciativa, que dependía del Ministerio de Capital Humano, dejó de funcionar en abril de 2026 como parte de una reestructuración de políticas sociales. En su lugar, el Ejecutivo había definido avanzar con Formando Capital Humano, un esquema orientado a la capacitación laboral sin transferencias directas de dinero. Sin embargo, un grupo de beneficiarios presentó un reclamo ante la Justicia y el Juzgado Federal de Campana ordenó restablecer el programa en un plazo de tres días. Aunque el Gobierno anticipó que apelará la medida, el fallo se encuentra vigente. Volver al Trabajo estaba dirigido a personas de entre 18 y 59 años con el objetivo de facilitar su inserción en el empleo formal mediante instancias de formación. El programa incluía una prestación mensual de $ 78.000, monto que se mantuvo sin actualizaciones durante los dos años de vigencia. Este esquema había reemplazado a Potenciar Trabajo, que sí ajustaba sus montos en función del salario mínimo. Con el cambio, el Gobierno buscó priorizar la capacitación por sobre la asistencia directa. Tras la reconversión de Potenciar Trabajo, los beneficiarios se dividieron en dos grupos: Con la cautelar dictada por la Justicia, el pago mensual debería reanudarse. Habitualmente, las acreditaciones se realizaban entre el 5 y el 15 de cada mes, por lo que hay expectativa sobre cómo impactará esta decisión en el calendario. En los últimos meses ya se habían registrado demoras en algunas liquidaciones, lo que suma incertidumbre sobre los próximos cobros. En paralelo, el Gobierno había lanzado Formando Capital Humano, una propuesta con más de 4.300 cursos destinada a mejorar la empleabilidad de personas sin trabajo formal, monotributistas sociales, trabajadores de bajos ingresos y personal de casas particulares. Tras el fallo, desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que este esquema quedó suspendido por cuestiones presupuestarias, ya que los recursos deberían redirigirse nuevamente al pago de la prestación. Además, advirtieron que esta situación podría afectar otras políticas previstas, como programas de formación laboral y proyectos educativos vinculados a la extensión de la jornada escolar. El futuro de Volver al Trabajo ahora dependerá del avance judicial. Mientras tanto, la continuidad de los pagos y el rumbo de las políticas sociales quedan abiertos a definición.