Durante el cierre de mercados de este jueves, 11 de junio de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.26, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.92% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.45 pesos y un mínimo de 17.42 pesos.

La cotización del Dólar registró una leve caída en la última semana (-0.18%) y un descenso más pronunciado en el último año (-7.36%), reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

tras un inicio alcista de dos jornadas y una fase intermitente, el dólar encadenó cuatro caídas consecutivas al final, cerrando el período de 10 días con saldo neto negativo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, que es del 9.54%, es mayor que la volatilidad anual del 7.64%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 4 días consecutivos indica que -1 es un número positivo. Esto sugiere que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia se habría considerado a la baja, reflejando una pérdida de valor en la cotización del Dólar. Esta tendencia sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.