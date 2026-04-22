La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó el calendario de pagos de abril 2026 para beneficiarios del Fondo de Desempleo. Esta prestación la reciben trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa, o por finalización de contrato, quiebra del empleador, y también por causas no imputables al trabajador. Entre sus principales beneficios consta que si se cobra esta prestación, el trabajador puede mantener la cobertura de su obra social y así seguir sumando aportes para su jubilación. El organismo previsional anunció el calendario de pagos para abril 2026. El mismo se ejecuta de acuerdo a la terminación del DNI de los titulares: Para acceder a la Prestación por Desempleo, un requisito fundamental es contar con un período mínimo de aportes, según el tipo de trabajador: Para acceder al beneficio, en general, se necesita: El monto se calcula sobre la base de los ingresos del solicitante y meses trabajados con aportes en los últimos 3 años. El monto tiene un mínimo y un máximo (que se actualizan periódicamente, según el Salario Mínimo, Vital y Móvil - SMVM). La duración del pago varía entre 2 y 12 meses, según la cantidad de meses que hayas aportado en los últimos 3 años. Ejemplo para trabajadores permanentes: De acuerdo a la información oficial del sitio web de ANSES, es importante acompañar el pedido con documentación que respalde el argumento del solicitante. En primer lugar, hay que reunir la documentación necesaria como el DNI y los certificados que acrediten el desempleo (telegrama de despido, carta documento, contrato vencido, etc.). El trámite para solicitar la Prestación por Desempleo puede realizarse de dos maneras: