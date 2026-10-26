El académico Martín Krause, economista cercano al presidente Javier Milei, analizó el plan de estabilización del Gobierno durante una entrevista en El Cronista Stream.

El especialista puso el foco en las transformaciones de fondo y relativizó los problemas coyunturales que pueda enfrentar el programa.

“Lo que yo miro es el cambio estructural a largo plazo, eso es lo que me parece importante”, señaló en el programa Pulso Financiero, conducido por Willy Laborda.

El economista -quien integró el equipo de asesores de Álvaro Alsogaray- planteó que, mientras ese cambio siga adelante, “puede haber mayores o menores problemas”.

Según Krause, lo fundamental es “cambiar de una vez la matriz económica de la Argentina” que estuvo vigente durante “80 o 100 años”.

“No va a ser perfecto y va a haber siempre problemas, pero es por donde hay que ir”, afirmó sobre el rumbo actual, con un fuerte apoyo a Milei. También manifestó su esperanza de que “la gente esté dispuesta a seguir”.

Tras esto, el especialista diferenció el programa actual de otros intentos de estabilización que hubo en el pasado. Según dijo, aquellos “eran estabilizaciones coyunturales” y describió ese enfoque como algo “típico de economista formado en que ‘yo voy a manejar todas las variables y yo sé cómo hacerlo’”.

“Lo que necesitamos es algo diferente. Es, de nuevo, un sistema diferente”, insistió. Ante esto, Krause consideró que la Argentina avanza en esa dirección: “ En ese camino vamos. No es perfecto, pero vamos por ahí ”, aseguró.

Martín Krause, el referente de Milei en educación. (Foto: UCEMA). Nigro Giannina

Su relación con Javier Milei

En 2023, en plena campaña electoral, Krause fue señalado por Javier Milei como quien se encargaría del área de Educación en un posible gobierno de La Libertad Avanza.

Krause contó cómo conoció a Javier Milei y por qué decidió no aceptar la propuesta de integrar el Gobierno.

“Lo conocí hace muchos años”, contó, y agregó que se encontraban en el café de la UBA Económicas, sobre la calle Córdoba.

Krause dictaba una materia de 7 a 9 de la mañana y, después de la clase, salía a desayunar al bar de la facultad. “Ahí me lo encontraba y charlábamos”, relató.

Consultado sobre cuándo “vio” que Milei podía llegar a la presidencia, Krause respondió sin vueltas y con humor: “La verdad que no la vi”. “Total no va a llegar”, admitió que pensó cuando Milei le pidió integrar el equipo de gobierno.

“Sí, dale, total este no va a llegar. Lo ayudo en todo lo que pueda”, pensó en aquel entonces. Luego, contó que decidió rechazar la propuesta de ser funcionario porque no se considera “una persona como para tener un cargo de esa naturaleza”.

El autor de numerosos libros —entre ellos uno dedicado a explicar la economía a los niños—explicó su razonamiento.

Según dijo, hacen falta tres cosas para ocupar un cargo de ese tipo: “tener las ideas correctas”, “tener la habilidad política” para impulsarlas y “tener la capacidad de gestión para implementarlas”.

Un economista cercano a Milei fue contundente sobre la dolarización: “No abandonaría la idea”

El rumbo del plan económico y su idea sobre la dolarización

Consultado sobre si corregiría algo del plan económico, Krause respondió que, “en una cuestión estructural o de principios, no abandonaría la idea de dolarizar”. “Y no creo que Javier haya abandonado la idea”, agregó rápidamente.

En esta línea, matizó el concepto con una aclaración: “No de dolarizar... bueno, en cierta forma, digamos. La idea es la libre elección de moneda ”.

Según Krause, la discusión pasa por el destino de la moneda local. “El asunto es después, en la discusión, qué hacés con los pesos. Bueno, los pesos cambialos por dólares”, planteó. “Pero después elijan la moneda que quieran. E incluso cripto, lo que sea”, concluyó.