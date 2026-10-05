ANSES pagará un bono por un año a estas personas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con una Prestación por Desempleo destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo bajo circunstancias previstas por la legislación laboral.

El objetivo de la prestación es poder brindarle una ayuda económica durante el período de desempleo y acompañar al trabajador hasta que pueda reincorporarse al mercado laboral.

Este beneficio podrá alcanzar una duración de hasta 12 meses.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

Para solicitar el beneficio es necesario reunir una serie de condiciones que dependen del tipo de empleo que tenía la persona antes de quedar desempleada.

¿Quiénes pueden acceder?

Los trabajadores permanentes con un mínimo de 6 meses de trabajo con aportes dentro de los 3 años anteriores al momento del despido o de la finalización del vínculo laboral.

Los trabajadores eventuales o de temporada con menos de 12 meses durante los últimos 3 años y más de 90 días en el año previo a la finalización de la relación laboral.

Prestación por Desempleo: cuánto cobró en octubre 2026

El monto de la Prestación por Desempleo se determina inicialmente tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual que haya percibido el trabajador durante los últimos seis meses de actividad.

Desde el 1° de octubre de 2026, el importe mensual no puede ser inferior a $ 195.600 ni superior a $ 391.200.

Sin embargo, al cobrarse a mes vencido, quienes cobren en octubre recibirán la liquidación de septiembre con sus respectivos límites: $ 191.900 de mínima y $ 383.800 de máxima.

Prestación por desempleo.

La cantidad de dinero que finalmente recibe cada beneficiario y la duración del beneficio dependerá de los meses trabajados y de los aportes registrados durante los tres años anteriores a la desvinculación.

El período de cobro puede extenderse hasta 12 cuotas y, para las personas mayores de 45 años, se contemplan 6 meses adicionales.

Cómo se cobra la prestación de ANSES

ANSES puede gestionar la apertura de una Cuenta de la Seguridad Social a nombre del titular en una entidad bancaria, destinada a recibir los pagos correspondientes.

El beneficiario puede retirar el dinero en la sucursal asignada y acceder a una tarjeta de débito para operar mediante cajeros automáticos.

Si la persona ya cuenta con una cuenta bancaria en la que recibe otra prestación de ANSES, los pagos pueden acreditarse allí. Quienes tengan una cuenta bancaria personal también pueden consultar con su entidad para solicitar su conversión en una Cuenta de la Seguridad Social.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo

El trámite puede iniciarse de manera online o presencial.

Para hacerlo por internet, el trabajador debe ingresar a Atención Virtual de ANSES, utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social, y seleccionar la opción “Prestación por Desempleo”.

También existe la posibilidad de realizar la gestión personalmente en una oficina de ANSES. En ese caso, es necesario solicitar un turno previamente y concurrir con el DNI y la documentación correspondiente.

Cuáles son los documentos necesarios para iniciar el trámite

La documentación que debe presentar el trabajador depende de la causa por la que terminó la relación laboral.