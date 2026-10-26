NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES OCTUBRE 26: El presidente Javier Milei salió al balcon este lunes Junto a los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad); el vocero presidencial, Adrián, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei Ravier; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. FOTO NA: DANIEL VIDES

Brasil: los frentes que se abren tras el giro histórico de Lula, pese a que Bolsonaro rechaza el resultado

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión de Gabinete en Casa Rosada y, sin hacer una referencia directa al batacazo de Lula Da Silva en Brasil, ratificó que no cambiará el programa económico para ganar elecciones : “Es inmoral, injusto, un error técnico y una grave afrenta a la credibilidad y reputación que se creó en estos años”, dijo el jefe de Estado a la mañana siguiente de los comicios en el país vecino.

El último encuentro ministerial había sido, por caso, el lunes el 5 de octubre después de la primera vuelta de Brasil. En ese entonces, Flávio Bolsonaro, el candidato del Partido Liberal que el mandatario argentino apoyó durante toda la campaña, ocupó el primer lugar de la agenda.

Mientras que en ese entonces calificó de “gran triunfo” esos comicios, en esta oportunidad el Gobierno evadió pronunciarse sobre la victoria de Lula. Pero mientras que los resultados electorales variaron de una reunión a la otra, el mensaje de Milei a su equipo se mantuvo.

En la última reunión de Gabinete, Milei celebró que el “plan platita” de Lula no había funcionado . Ahora, luego de que el presidente de Brasil revirtió la diferencia y ganó la segunda vuelta con el 51,79% de los votos contra el 48,21%, el mandatario argentino redobló la apuesta y “convocó a todos los integrantes del Gobierno a redoblar los esfuerzos para profundizar las transformaciones en marcha”.

Fuente: XinHua [e]LUCIO TAVORA

Bolsonaro no reconoció la derrota y anunció que pedirá la anulación de los comicios: frente a eso, todavía la Casa Rosada se mantiene en silencio.

La única reacción de Milei fue un reposteo en X de un mensaje que cuestionaba a quienes votan “al mismo candidato de los presos” y que anticipaba una caída de la moneda, la bolsa y los bonos de Brasil tras el triunfo de Lula. Durante la noche del domingo, el mandatario había compartido publicaciones que cuestionaban la extensión del horario de votación, entre ellas una que comparaba a Lula con Nicolás Maduro.

La postura del Gobierno argentino quedó aislada en la región. El chileno José Antonio Kast, el boliviano Rodrigo Paz y el colombiano Abelardo de la Espriella, socios políticos de Milei, felicitaron a Lula. Kast informó que conversó por teléfono con el presidente brasileño, al igual que el uruguayo Yamandú Orsi. En Estados Unidos, Donald Trump tampoco reconoció el resultado.

Fuente: REUTERS Jean Carniel

Antes de la reunión, Milei salió al balcón de la Casa Rosada junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; Quirno; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Desde allí saludó a estudiantes y a las personas que pasaban por Plaza de Mayo, y repitió varias veces el “six seven”, un gesto que se popularizó en redes sociales entre adolescentes. Tras el Gabinete del 5 de octubre, el Presidente también se había asomado al balcón y había respondido a los aplausos con una reverencia.

Del encuentro también participó el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La única ausente fue la senadora Patricia Bullrich. Pese a que durante el fin de semana mantuvo otras diferencias con el Gobierno, su ausencia fue por una cuestión estrictamente personal , según pudo confirmar El Cronista.

Damian Dopacio

El domingo, en una entrevista con LN+, Bullrich afirmó que Milei “cruzó un límite” con su discurso del viernes en la cena anual de la Fundación Faro, donde tras el fallo que lo sobreseyó junto a Karina Milei en la causa $LIBRA sostuvo que los responsables de difundir información que consideró falsa “se tienen que quemar en la hoguera” .

En la misma entrevista la senadora también tomó distancia del programa económico: “Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares”, planteó, y habló de la necesidad de “ciertos correctivos”, en línea opuesta con el mensaje del Presidente en la mesa de esta mañana.

Consultada sobre su rol en las presidenciales de 2027, respondió que “eso es algo que no está decidido en este momento”.

La definición de Milei ante los ministros llegó un día después de ese planteo. “No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad”, aseguró el Presidente, según el comunicado oficial, y agregó: “No se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla”.

También proyectó el escenario electoral del año próximo: “Por primera vez los argentinos tendrán la posibilidad de elegir entre el partido de la libertad y la prosperidad versus el partido del Estado con todo su pasado por delante”.

En el resto de la reunión, el Presidente analizó el contexto internacional y su impacto en la economía local . Se refirió a la contracción de la oferta global por los conflictos en Irán y Ucrania, la suba del precio del petróleo y las presiones sobre precios y tasas de interés, con efecto especial sobre las economías emergentes. Ya en el Gabinete del 5 de octubre había repasado esos mismos factores.