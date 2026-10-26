Octubre llega a su última semana con varias fechas que pueden modificar el ritmo habitual de las compras. Halloween, que se celebra el 31 de octubre, coincide este año con distintas jornadas de descuentos que pueden resultar de interés para quienes buscan productos para una celebración o necesitan renovar artículos para el hogar. En este contexto, aparecen precios escalofriantemente bajos y promociones de Halloween que no pasan desapercibidas, especialmente para quienes planean anticipar compras y aprovechar oportunidades de ahorro antes de que termine el mes.

En este contexto, COTO mantiene una promoción en decoración de Halloween y suma otras alternativas vinculadas con electrodomésticos, televisores y productos de ventilación. A esto se agrega la proximidad del Cyber Monday, uno de los eventos comerciales que concentra promociones durante un período acotado.

Halloween: 40% de descuento en decoración hasta el 29 de octubre

La promoción vinculada con Halloween se mantiene vigente hasta el 29 de octubre e incluye un 40% de descuento en productos seleccionados de decoración. El beneficio se aplica abonando en un pago con efectivo, tarjeta de débito o tarjeta de crédito.

La celebración ganó presencia en los últimos años y suele estar acompañada por reuniones temáticas, especialmente durante el último fin de semana de octubre. Para quienes planean ambientar un espacio, revisar las promociones antes de la fecha puede ayudar a definir las compras con mayor anticipación.

Hasta el 29 de octubre, la promoción incluye un 40% de descuento en productos seleccionados para Halloween. Vladimir Vladimirov

Cómo organizar las compras antes de las promociones

Los períodos con múltiples descuentos suelen concentrar propuestas de distintas categorías y formas de pago. Frente a este escenario, armar una lista previa de necesidades permite comparar alternativas y establecer prioridades antes de realizar una compra.

También puede ser una oportunidad para adelantar gastos que ya estaban previstos. Electrodomésticos, televisores o productos para el hogar representan compras de mayor valor, por lo que revisar las condiciones de financiación puede ser relevante al momento de decidir.

Cyber Monday y otras promociones que siguen vigentes

La agenda de descuentos continuará durante los próximos días con la llegada del Cyber Monday, evento que reúne promociones en distintas categorías. En paralelo, hay beneficios que se mantienen vigentes hasta el domingo 1 de noviembre.

Entre ellos se encuentran hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos o hasta 20% de descuento en un pago para integrantes de Comunidad Coto en heladeras, lavarropas, aires acondicionados, termotanques, cocinas y lavavajillas. También hay hasta 40% de descuento en un pago con efectivo, débito o crédito en electrodomésticos seleccionados.

En el caso de los televisores LED, la propuesta contempla 12 cuotas sin interés con todos los bancos o 15% de descuento en un pago para miembros de Comunidad Coto. Además, los productos de ventilación tienen 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con todos los bancos.

Con Halloween a pocos días y nuevas jornadas de descuentos en el calendario, la última semana de octubre concentra distintas oportunidades de compra. Revisar la vigencia, los medios de pago y las condiciones de cada beneficio permite comparar las alternativas disponibles y decidir cuáles se ajustan mejor a cada necesidad.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.