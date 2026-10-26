El peso mexicano se aprecia frente al dólar la mañana del lunes 26 de octubre, mientras los inversionistas reducen su exposición a activos brasileños tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva. La reacción del mercado refleja una mayor preocupación por la trayectoria fiscal de Brasil, que contrasta con el comportamiento de otras divisas de América Latina.

El tipo de cambio cotiza en MXN$18.5952 por dólar, lo que representa una apreciación de 0.38% para la moneda mexicana. Durante la sesión nocturna, el dólar alcanzó un máximo de MXN$18.7609 y un mínimo de MXN$18.5767, de acuerdo con datos de Bloomberg.

La ganancia del peso mexicano ocurre pese al fortalecimiento generalizado del dólar, cuyo índice avanzó 0.17%, hasta 101.98 puntos.

Janneth Quiroz, economista en jefe de Monex, explicó que el peso mexicano opera con un impulso favorable por la rotación de inversiones fuera del real brasileño, afectado por la incertidumbre política y económica en Brasil.

“El mercado está interpretando el resultado electoral como un factor de riesgo específico para Brasil, en lugar de un deterioro generalizado de la percepción de riesgo sobre las economías latinoamericanas”, señaló Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

Desplome del real brasileño impulsa al peso mexicano

El real brasileño llegó a depreciarse hasta 12.9%, a 5.6053 unidades por dólar, un nivel no visto desde diciembre de 2022. Posteriormente, la moneda recortó parte de sus pérdidas y cotizó cerca de 5.4648 reales por dólar, según datos de Bloomberg.

La turbulencia cambiaria se produjo después de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, celebrada el 25 de octubre, misma que mostró que Lula da Silva obtuvo la reelección con 51.8% de los votos, frente a 48.2% de Flávio Bolsonaro.

El resultado sorprendió al mercado, explicó Siller, ante las expectativas de una victoria de Bolsonaro y de una política económica orientada hacia una mayor disciplina fiscal.

Bolsa de Brasil se desploma y aumenta la aversión al riesgo

La reacción negativa también alcanzó al mercado accionario. El Ibovespa, principal índice de la bolsa de Brasil, llegó a caer 17.14%, hasta los 169,930.02 puntos, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante el arranque de la jornada, el indicador registró un desplome de 10%, que activó una suspensión temporal de las operaciones. La negociación se reanudó 30 minutos después.

“Los mercados sentían favoritismo por el candidato de derecha, razón por la cual algunos capitales tuvieron preferencia por activos brasileños en lugar de mexicanos la semana anterior; hoy, al tener un resultado inverso, los mercados reaccionaron y el peso mexicano no fue la excepción, apreciándose 0.83%”, mencionaron analistas de Kapital Grupo Financiero en una nota.

Los estrategas estiman que el tipo de cambio cotice cerca de los MXN$18.65 hasta MXN$18.85, con un soporte marcado en MXN$18.58 (nivel al momento) cuyo rompimiento detonaría la proyección hacia la zona de MXN$18.35/MXN$18.40.