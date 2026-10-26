El politólogo Andrés Malamud analizó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil. Contra todos los pronósticos electorales, el mandatario conquistó su cuarto mandato con el 51,7% de los votos contra el 48,2% de Flavio Bolsonaro en un peleado balotaje.

“Contra lo que muchos esperaban, dio vuelta la elección, inclusive muchos de sus apoyantes”, planteó en una entrevista con Radio Mitre.

“La clave estuvo en que Lula no se rindió. Y esto es algo que va mucho más allá de Brasil. Lo que enseña el análisis comparado es que la movilización popular tiene la capacidad de recrear escenarios que parecían imposibles”, agregó.

Malamud remarcó que Lula “consiguió que fueran a votar más personas en la segunda vuelta de las que votaron en la primera”, algo que históricamente no suele suceder.

“En el balotaje votan menos, porque los que votaron a terceros candidatos o los que ya eligieron gobernador se quedan en casa. Y además, consiguió bajar el voto en blanco y el voto nulo. Fue un aumento de cerca de 11 millones de votos respecto a la primera vuelta, cuando Flávio Bolsonaro sólo consiguió 2 millones más”, observó.

Lula da Silva consiguió dar vuelta la elección que había comenzado tres semanas antes con Flávio Bolsonaro arriba por una diferencia de dos puntos.

La “clave” que le dio el triunfo a Lula, según Malamud

Así, retuvo la presidencia de Brasil en un balotaje que vuelve a quebrar las leyes no escritas de las segundas vueltas en este país: que siempre se impone el que gana en el primer turno y que la participación suele mantenerse o decrecer en la segunda vuelta a las urnas.

“Es mérito de Lula”, aseguró Malamud. “Es el sobreviviente de la izquierda latinoamericana. Mejor dicho, sudamericana, porque en México la izquierda sigue gobernando, pero América del Norte es otra historia”, agregó.

Consultado sobre qué tan sólido es el respaldo político del presidente reelecto, Malamud analizó que, en términos institucionales, va a ser todavía más débil que ahora porque el Congreso quedó mucho más inclinado a la derecha.

“Va a tener que maniobrar como nunca antes. Pero no hay mayoría de la derecha, hay predominio. La derecha tiene la primera minoría, y hay una cosa que se llama ‘centrão’ en Brasil, que son diputados y senadores disponibles al mejor postor. Y Lula se sabe que es un maestro en la rosca política”, consideró.

En este sentido, advirtió que para Lula “lo que viene va a ser duro”.

¿Amor a Lula o miedo a Bolsonaro?

Malamud planteó que el resultado electoral es consecuencia tanto del “amor a Lula” como del “miedo a Bolsonaro”.

“Por un lado está este fenómeno de creérsela. Flávio Bolsonaro empezó a distribuir ministerios. Y cuando los brasileños vieron esto, no les cayó tan bien esa arrogancia. Por el otro, Lula se reconstruye una y otra vez. Y enfatizo, es Lula, porque el Partido de los Trabajadores después de Lula tiene muchas dificultades de sucesión”, evaluó el especialista.

En esta línea, advirtió que “lo que empieza a jugarse a partir de de hoy es la sucesión tanto en el PT como en la derecha”.

Lula da Silva tras su victoria. (Captura de video)

La relación con Milei

Consultado sobre cómo seguirá la relación de la Argentina con Brasil tras el triunfo de Lula, Malamud consideró que al presidente Javier Milei hay “cosas que no le convienen en el corto plazo”.

La primera es que él quería ser la persona que elegía a los candidatos que iban a ganar. “Él visitaba países y donde visitaba ganaba la derecha. Esta vez no se dio”, señaló.

Lo segundo es que “al mercado le gusta la derecha” y Brasil va a sufrir en estos días. “Que Brasil sufra significa que Argentina sufre, porque es nuestro principal socio comercial”, agregó.