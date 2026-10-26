Milei le deja a una provincia la gestión de un importante tramo de tren: cuál es y de qué se trata

El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su estrategia de ceder el manejo de los trenes regionales a las provincias, un esquema que replica el aplicado con las rutas nacionales. En esta oportunidad, el Ejecutivo decidió delegar en la provincia de Río Negro la operación de los servicios de pasajeros del corredor del Tren del Valle.

La medida se oficializó mediante la Resolución 1853/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, con la firma de Luis Caputo. La decisión dejó sin efecto la asignación de esos servicios a la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA).

De este modo, la gestión de la infraestructura ferroviaria pasa a la órbita de la provincia de Río Negro, que asumirá el control y la gestión del sistema interurbano a través de la empresa estatal Tren Patagónico Sociedad Anónima .

Traspaso del Tren del Valle a Río Negro: qué recorrido hace el servicio

El Tren del Valle inició sus servicios a mediados de 2015 conectando las ciudades de Cipolletti y Neuquén. Con el paso de los años, el trazado amplió su cobertura: en 2021 extendió su recorrido hasta Plottier e incorporó nuevas paradas intermedias, como la terminal de ómnibus y el aeropuerto neuquino.

Hoy, el esquema comprende tres tramos: Cipolletti–Neuquén, Villa Regina–Plottier y Villa Regina–General Roca–Cipolletti–Neuquén–Plottier–Zapala. Sin embargo, el único servicio en funcionamiento actualmente es el que une Plottier con Cipolletti. Las otras trazas fueron planteadas como reactivaciones en las actas que Río Negro firmó en 2023 y, junto con Neuquén, en julio de 2024.

Para ordenar el traspaso a la provincia, el Gobierno dejó sin efecto dos normas: la resolución 1281/2015 del ex Ministerio del Interior y Transporte, que asignó a la Operadora Ferroviaria el servicio entre Neuquén y Cipolletti, y la 97/2021, que lo extendió hasta Plottier. El argumento oficial es que los servicios allí asignados “estarán incluidos” entre los que prestará la provincia.

El Gobierno dejó sin efecto la asignación del Tren del Valle y lo pasa a Río Negro archivo

Los 120 días de transición

Río Negro deberá comunicar su cronograma de operación dentro de los 120 días posteriores a la publicación, es decir, hacia fines de febrero de 2027. Mientras tanto, la Operadora Ferroviaria “continuará la operación de los servicios a su cargo en los mismos términos en los que se desarrolla actualmente”.

En paralelo, la resolución encomienda a la Operadora “impulsar los actos complementarios” necesarios, y la medida deberá estar “plenamente instrumentada” en un máximo de 120 días corridos. Los considerandos recuerdan que el inicio de la operación provincial, la cesión del uso del material rodante y la transferencia del personal necesario estaban supeditados a esta autorización.

Durante ese periodo, la provincia deberá definir con el administrador de la infraestructura “las condiciones operativas de circulación que permitan la continuidad del servicio de transporte ferroviario”. Según el texto oficial, se busca armonizar el servicio con la modalidad de explotación de las vías y con el esquema de control de trenes que se adopte.

El Ejecutivo sostiene que la continuidad del servicio “no implicará erogaciones para el adjudicatario ni para el Estado Nacional”. Además, la operación provincial y las inversiones que Río Negro realice no podrán generar costos para el futuro concesionario de la infraestructura ni para la Nación.

Desde el inicio de la prestación, la operación “será de exclusiva responsabilidad de dicha provincia, conforme a la normativa vigente”.

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Cómo se llegó hasta acá

La resolución recordó que el vigente traspaso cuenta con una serie de otros antecedentes. En 1993, la Nación y Río Negro firmaron un convenio de concesión integral por 30 años de ramales de la Línea General Roca .

En abril de 2025, Río Negro conjuntamente con su operadora pública -Tren Patagónico Sociedad Anónima- firmó un Acuerdo de Operación por diez años, sin exclusividad, para los ramales patagónicos , con el mantenimiento a cargo de la operadora.

El siguiente paso llegó este año. En mayo pasado, la provincia manifestó su intención de acceder al servicio denominado “Tren del Valle”, con una proyección de servicios y un plan preliminar de inversiones. Finalmente, el 24 de agosto la Operadora Ferroviaria, la provincia y Tren Patagónico firmaron el acuerdo que fija el marco jurídico, técnico y operativo de la transición.

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