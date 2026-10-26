Hace tiempo venimos hablando sobre la oportunidad que el RIGI abre para que Argentina vuelva a competir por las grandes inversiones. Hoy, con proyectos aprobados y una cartera que sigue creciendo, creemos que hay otra conversación que conviene empezar a tener, y que todavía no tiene el lugar que merece: ya entraste al régimen, ¿y ahora? Porque obtener la aprobación del RIGI no cierra un proceso: lo abre.

El día después de la adhesión

Desde el momento en que se aprueba, el Vehículo de Proyecto Único (VPU) empieza a tener obligaciones concretas: informar sus inversiones, reportar el uso de CERTIVAS, seguimiento de los bienes a importar, análisis de la balanza de pagos, monitorear el cumplimiento de los requisitos de proveedores locales, cumplimiento del Ratio de Larga Maduración y preparar informe de precios de transferencia por transacciones entre empresas locales, entre otras. Casi todas dependen de información que hoy está repartida en distintas áreas de la compañía.

El cumplimiento no es un trámite, es una rutina

Lo que está en juego es importante. La estabilidad y los incentivos del régimen se sostienen sobre el cumplimiento continuo de todos los compromisos asumidos en la adhesión del RIGI, por ello consideramos imprescindible el monitoreo de todos estos temas en tiempo real con la finalidad de evitar incumplimientos. Lo que trabajamos desde KPMG es que estas obligaciones estén claras desde el día uno, con procesos y herramientas que capturan la información en tiempo real, en lugar de reconstruirla a último momento.

Un desafío de toda la organización

Una de las enseñanzas más claras de acompañar a distintos proyectos es que la gestión post-adhesión es transversal. No se resuelve en un solo sector: convergen el compliance regulatorio, los criterios impositivos, relaciones comerciales con proveedores, temas financieros, los recursos humanos, el diseño legal de los contratos y la relación con el entorno. Desde lo tributario, hay definiciones que conviene tomar temprano: cómo se tratan las transacciones entre vinculadas, cómo se aplica la amortización acelerada, qué ocurre con los aportes de bienes al VPU y cómo se estructuran las ventas y la distribución de utilidades entre los socios, con particularidades en cada una de las industrias.

En materia laboral y contractual, la clave es que la asignación de costos y los acuerdos entre empresas del grupo estén formalizados y documentados antes de la prestación del servicio. Así, la estructura operativa resulta sólida ante una eventual revisión del fisco. En definitiva, el diseño jurídico y fiscal del proyecto tiene que proteger los beneficios del régimen, no ponerlos en riesgo.

Los primeros 90 días

Si hay que priorizar, un plan de 90 días permite un ordenamiento inicial enfocado en la urgencia y el riesgo:

Iniciar la captura contemporánea de inversiones y proyecciones de CERTIVAS.

Relevar proveedores locales y establecer pautas de seguimiento.

Definición de temas legales por la adhesión al RIGI.

Definir los criterios que se asumirán en materia de impuesto a las ganancias.

Formalizar el traslado de personal, los contratos entre empresas del grupo y las llaves de asignación de costos.

Mapear las jurisdicciones locales e identificar posibles riesgos.

Más allá del compliance: llegar a la operación

Hay una segunda mirada, igual de importante. Los beneficios del RIGI se capturan cuando el proyecto logra pasar con éxito de la inversión a la operación. Y ahí aparecen desafíos que se repiten en distintos ciclos de expansión: disciplina en la ejecución del CAPEX, infraestructura habilitante, talento, un ecosistema sólido de proveedores y licencia social.

La experiencia de otros países, sobre todo en minería, nos puede ayudar a anticiparnos:

País Qué ocurrió Aprendizaje Chile Expansión acelerada de la producción de cobre, con presión sobre agua, energía e infraestructura. La infraestructura y el agua se planifican antes de que aparezcan las restricciones. Perú Fuerte crecimiento de inversiones y de la cartera de proyectos, con desafíos de permisos y relación con las comunidades. La licencia social es una capacidad estratégica, no una respuesta reactiva. Australia Crecimiento impulsado por la minería y las commodities, con escasez de talento y aumento de costos laborales. El desarrollo de talento tiene que empezar años antes del inicio de las operaciones.

Argentina tiene la oportunidad de aprender de esos recorridos y llegar mejor preparada. Cuanto antes se encaren estos temas, menos costoso será resolverlos. El país tiene recursos de clase mundial y, con el RIGI, un marco que mejora la previsibilidad. Lo que sigue es transformar esa oportunidad en proyectos que se construyan en tiempo y forma, cumplan sus compromisos y generen valor para su entorno.