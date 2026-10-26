Se acerca un diluvio histórico con lluvias intensas, tormenta eléctrica y ráfagas de viento de 70 km/h, cuáles son las zonas en alerta máxima Fuente: Shutterstock

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas en algunas regiones del país para este lunes 26 de octubre.

El organismo pronostica lluvias que pueden alcanzar los 40 mm según la provincia, granizo, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El aviso meteorológico comprende sectores de Mendoza, Santa Cruz y Chubut.

La región afectada por la alerta amarilla en Mendoza es la zona baja de Malargüe; en Chubut hay tormentas previstas para Escalante, Sarmiento, Sudoeste de Florentino Ameghino; y en Santa Cruz se contempla la advertencia en las regiones de Corpen Aike, Güer Aike, Lago Argentino, Deseado y Magallanes.

El nivel amarillo indica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Por eso, se recomienda consultar el mapa oficial en tiempo real para identificar las zonas alcanzadas y conocer las actualizaciones.

Se esperan lluvias en Mendoza, Chubut y Santa Cruz

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas en Mendoza, Chubut y Santa Cruz. Servicio Meteorológico Nacional

Los acumulados previstos varían según la provincia. Estos son los valores estimados para las regiones bajo alerta:

Mendoza: entre 20 y 40 milímetros.

Santa Cruz: entre 15 y 30 milímetros.

Chubut: entre 15 y 30 milímetros.

Las cifras corresponden a los acumulados previstos y pueden variar según la evolución de las tormentas.

En algunos puntos, los registros podrían superar los valores estimados.

Qué significa una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional

El sistema de alertas del SMN clasifica los fenómenos meteorológicos según su intensidad y los riesgos que pueden representar para la población.

En el caso del nivel amarillo, las condiciones previstas pueden provocar inconvenientes y requieren precaución, aunque sus efectos dependerán de la intensidad del fenómeno y de las características de cada zona.

Recomendaciones ante las tormentas y las medidas de prevención del SMN

Para reducir los riesgos durante los episodios de mal tiempo, las autoridades recomiendan adoptar algunas medidas preventivas: