Si bien el gobierno de Javier Milei hasta el momento no formalizó ni anticipó cambios en la política monetaria, en las puertas del 2027 electoral, los analistas especulan alrededor de las posibilidades, considerando el contexto.

Agustín Etchebarne , uno de los economistas libertarios más escuchados, dialogó en Pulso Financiero, por El Cronista Stream, al respecto, y se mostró confiado en que el Presidente será reelecto el año que viene. Sostuvo que “está muy preparado para el año próximo” y reafirmó que el camino ideal para el país sería la dolarización.

“Yo no quiero tener más pesos. No es una moneda”, expresó sobre la moneda nacional.

“El programa del Gobierno no es el ideal”

El director general de la Fundación Libertad y Progreso opinó de forma positiva del plan de estabilización que encaró la gestión libertaria desde la asunción de Milei. “Argentina es un país complicado. Es el que tiene mayor cantidad de años de alta inflación en el mundo. Tenemos mafias enquistadas en el poder”, sostuvo. “Es impresionante, formidable lo que hizo el gobierno de Milei”, elogió.

Sin embargo, aseguró que, a su juicio, “falta mucho” y fue contundente en cuanto a la cuestión monetaria. “Yo soy un dolarizador. Yo no quiero tener más pesos. El peso es moneda falopa, no es moneda, coincido con lo que dijo Cristiano Ratazzi”, dijo Etchebarne. “Es un instrumento que se utiliza pra robar a los pobres en la Argentina desde hace años. Desde la época de Perón”, argumentó.

Agustín Etchebarne Captura El Cronista Stream

“El programa que está haciendo el Gobierno no es el ideal que yo quiero, pero miro lo que ha hecho en el Banco Central y es formidable. Las reservas están positivas. Fueron tres años duros, de ajustes en un montón de temas”, aclaró al insistir en que la dolarización tendría que ser la medida que se implemente.

En tanto, al referirse a la contienda electoral del año que viene, en la que Milei buscará la reelección, fue tajante. “Está muy bien preparado para el año próximo. Va a ganar Javier Milei en 2027. Hay un 80% de probabilidades y un 20% de que gane (Axel) Kicillof”, sostuvo al incluir como adversario al gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Qué puede ocurrir con las inversiones en el año electoral

Etchebarne consideró que los inversores no accionarán de inmediato. “Los que están por invertir, esperan. Masivamente, los empresarios argentinos, están preocupados”, advirtió al apuntar a Kicillof. “Si hoy ganara, se va todo al...”, expresó.

“No es una cosa rara eso en la Argentina, que se vayan todos si gana el contrario. Pero eso no pasa en otros países”, agregó. Por lo tanto, la “campana de largada” de inversiones, en su opinión, será cuando el Gobierno resulte reelecto.

En esa línea, se refirió a la incertidumbre y la ansiedad financiera que suele generar el umbral de la elección presidencial en el país. “En algún momento va a empezar el rally, para mí, antes de las elecciones”, sostuvo. “Pero no hay nadie que pueda competir con Milei si se junta con el PRO. Yo creo que en ese caso gana en primera vuelta”, estimó.

El economista, además, consideró que el momento en el que se presenten las listas contribuirá a “bajar la incertidumbre”.