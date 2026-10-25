Se detuvo el conteo de votos tras la decisión del Tribunal Superior Electoral que extendió el horario de votación.

Campaña del miedo y guerra “sucia” con los algoritmos: la Justicia presiona a X y Meta a horas del balotaje

Brasil acudió al balotaje de este domingo en medio de la contienda electoral más ajustada desde el retorno de la democracia. Más allá de quién resulte vencedor este domingo, existe una certeza clara: el país saldrá de las urnas dividido en dos mitades.

Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT), busca su cuarto mandato no consecutivo, mientras que Flávio Bolsonaro, candidato a presidente por el Partido Liberal (PL), llega con una leve ventaja en los sondeos.

Desde el retorno de los comicios presidenciales directos en 1989, la tendencia marca que el candidato que lidera la primera vuelta siempre ha llegado al Palacio de Planalto.

En la primera vuelta, el candidato de ultraderecha cosechó el 47,03% de los votos frente al 45,16% obtenido por el líder progresista. La brecha entre ambos fue de apenas 1,8 puntos porcentuales, lo que se tradujo en una distancia de aproximadamente 2,2 millones de sufragios.

Para este domingo, más de 158 millones de votantes están habilitados para elegir el próximo mandatario para los próximos cuatro años, donde además se definirán seis gobernaciones. Las urnas abrieron a las ocho de la mañana y cerrarán a las 17, misma hora en Argentina.

Seguí la cobertura de El Cronista minuto a minuto.

Tras la extensión de la votación, se detuvo la carga de datos de los resultados Pocos minutos después de que el Tribunal Supremo amplíe el horario de votación hasta las 19, el sitio web oficial del recuento interrumpió la carga de datos de los resultados.

Con los primeros datos, Lula arranca superando a Bolsonaro En los primeros resultados publicados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), con apenas el 0,25% de los votos escrutados, Lula da Silva tiene el 57,66% y Flavio Bolsonaro, el 42,34%. Primeros resultados de Brasil: Lula supera a Bolsonaro TSE Brasil

Elecciones en Brasil: el Tribunal Superior Electoral extendió el horario de votación hasta las 19 horas El ministro del Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, dio lugar al pedido urgente elevado por la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva y ordenó extender el horario de votación hasta las 19:00 horas (hora de Brasilia) en todo el territorio nacional. La medida cautelar responde a las graves irregularidades reportadas en la circulación del transporte colectivo en diversas ciudades del país, por lo que se dispuso una extensión extraordinaria de dos horas.

Cerraron los comicios en Brasil y hay expectativa por los primeros resultados La jornada electoral concluyó a las 17, hora local, en todo el territorio nacional. Se espera que en breve el TSE divulgue los primeros resultados oficiales. Seguí los resultados en este enlace: https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao/6258/uf/br/cargo/1/vis/nominal/resultados

Bolsonaro también pidió extender el horario de votación Al reclamo del oficialismo por las trabas en el transporte se sumó la petición de la campaña de Flávio Bolsonaro, que solicitó ante la justicia electoral extender la votación en municipios del sur del país afectados por intensas lluvias. La solicitud tenía por objeto extender hasta las 19:00 horas la votación de la segunda vuelta en 17 municipios de São Paulo, Paraná y Santa Catarina.

El presidente del TSE analiza el pedido de extensión de horario Ante el reclamo del oficialismo, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, supeditó cualquier decisión a un relevamiento previo sobre el estado del transporte público . El magistrado enfatizó la necesidad de constatar la magnitud real de los obstáculos denunciados, el funcionamiento actual de las líneas de colectivos y la viabilidad operativa de ampliar el horario este domingo. Para marcar su postura, Nunes Marques evocó la doctrina aplicada en 2022, cuando la justicia electoral desestimó extender la jornada al concluir que los incidentes registrados no impidieron de forma sustancial el ejercicio del derecho al voto. Reuters

Tensión en el balotaje: el oficialismo pide extender el horario de votación en 10 estados Tras las denuncias de reducción de la flota de autobuses en San Pablo y Salvador, el equipo de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) ampliar el horario de votación en nueve estados. La federación que agrupa al PT de Bahía ya había presentado una solicitud de extensión. Mientras que en la capital paulista la coalición Brasil Pronto Pra Mais denunció que operaba solo el 60% de las unidades, en Salvador el conflicto derivó en medidas extremas: el presidente del TRE-BA -Tribunal Regional Electoral de Bahía-, Maurício Kertzman Szporer, ordenó la detención en flagrancia del secretario de Movilidad, Pablo Souza, tras la denuncia de que más de la mitad de los autobuses estaba fuera de servicio. Una persona vota durante las elecciones presidenciales, legislativas y regionales este domingo en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Felipe Iratuã Además de Bahía, la campaña de Lula quiere que el programa se extienda a ciertos municipios de Piauí, Paraíba, Paraná, Pará y Río de Janeiro, además de São Paulo, Alagoas, Pernambuco y Roraima. Las solicitudes serán decididas por el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques. En declaraciones a la prensa frente a su residencia en San Pablo, Lula da Silva reclamó a la justicia “garantizar” que todos los electores puedan votar: “Nadie puede dejar de votar porque algún empresario sinvergüenza o algún alcalde de mala calaña, bandido, intentó impedir que el pueblo votara”, sentenció el mandatario.