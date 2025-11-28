Los jubilados de Santa Fe vieron un adelanto en el pago.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros anunció que el próximo calendario de pagos verá un sensible adelanto para un grupo de pensionadosy jubilados, a la vez que el Gobierno también liquidará los haberes con el aumento del 1% que llevará la mínima a $ 506.000 en diciembre .

El organismo previsional comenzará esta semana a liquidar el esquema de cobros para el último mes del 2025. Como los pagos se realizan en fechas diferentes y por categorías, se pueden ver cambios en los cobros de un mes a otro.

Jubilados con calendario confirmado, ¿cuánto cobro en diciembre?

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Santa Fe activará el esquema de pagos para todos los jubilados y pensionados provinciales durante los últimos días del onceavo mes del 2025.

El Gobierno santafesino informó que el pago se hará efectivo el sábado 29 de noviembre, aunque la fecha de cobro oficial será el lunes 1 de diciembre para quienes reciben el pago mínimo.

Según el informe provincial, el haber más bajo ya supera los $ 506.142 desde este último mes del 2025. Además, como en Santa Fe, las jubilaciones aumentan mensualmente, en diciembre habrá una suba del 1% que se suma a las de meses anteriores.

Este ajuste también afecta a todos aquellos que deben pagar el aporte solidario, una reducción para quienes cobran el equivalente a tres jubilaciones mínimas.

Los jubilados verán una mínima superior a los $ 600.000 en diciembre.

¿Por qué se adelantó el calendario de pagos?

El esquema de pagos suele comenzar el primer día hábil de cada mes . Sin embargo, como las liquidaciones de otras categorías se realizan en distintas fechas, los beneficiarios verán un adelanto para el esquema de diciembre.

De esta manera, como el calendario varía en su inicio y la fecha oficial del esquema anterior fue el lunes 3 de noviembre, se hizo efectivo el cobro adelantado.

Lunes 1 de diciembre (acreditación en cuenta sábado 29 de noviembre)

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.100.000

Escalafón Policial y Penitenciario.

Martes 2 de diciembre

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.100.000

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 3 de diciembre

Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.100.000

Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 4 de diciembre

Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.100.000

Viernes 5 de diciembre

Autoridades Superiores Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

La advertencia para todos los jubilados

Desde la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, aconsejaron a quienes cobran sus haberes por primera vez que revisen su correo electrónico, porque allí van a recibir la resolución y el carnet de jubilado/pensionado.

También es necesario verificar la casilla de Spam y no deseados en caso de no recibir la confirmación oficial, ya que por este canal se informará el cronograma de pagos y según el número de DNI del titular, podrán saber qué les toca cobrar los haberes.

El esquema de pagos en Santa Fe se inicia en estos días.

¿Cómo acceder a la jubilación y pensión en Santa Fe?

En Santa Fe, el acceso a la jubilación tiene condiciones específicas iguales para hombres y mujeres. Es importante conocer los requisitos y el procedimiento para iniciar el trámite con tiempo y evitar demoras.

Requisitos para acceder a la jubilación

Tener 70 años cumplidos, sin distinción de sexo.

Contar con 20 años de servicios computables en el régimen provincial o en otro adherido al sistema de reciprocidad jubilatoria.

Al menos 8 de los 20 años deben haberse prestado dentro de los últimos 10 años anteriores al retiro.

La mayor parte de los aportes debe haberse realizado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe o a un régimen compatible.

Paso a paso para jubilarse

Empezar el trámite con al menos 6 meses de anticipación al cumplimiento de la edad requerida. Realizar la gestión en la delegación del organismo correspondiente según el lugar de residencia. Si no hay delegación, acudir a la Municipalidad o Comuna local. Consultar información y realizar gestiones a través del sitio web oficial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe.

Santa Fe exige el pago de un impuesto solidario a un grupo de jubilados.

¿Qué es el aporte solidario y quiénes lo pagan?

Este gravamen se aplicará a todos los beneficiarios que superen los tres haberes mínimos y será válido durante el período de la emergencia previsional, con una duración mínima de dos años, con posibilidad de prórroga por un año más.

Vale destacar que los jubilados que reciban más de una prestación también deberán hacer el aporte solidario, calculado sobre el total de sus beneficios de cada mes.