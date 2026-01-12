La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros anunció que el calendario de pagos sufrió un pequeño atraso para un grupo de pensionadosy jubilados, a la vez que el Gobierno también liquidará los haberes con el aumento del 1% que llevó la mínima a $ 506.000 en enero .

El organismo previsional comenzó la primera semana del año a liquidar el esquema de cobros. Como los pagos se realizan en fechas diferentes y por categorías, se pueden ver cambios en los cobros de un mes a otro.

Jubilados con calendario confirmado, ¿cuánto cobro en enero 2026?

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Santa Fe activará el esquema de pagos para todos los jubilados y pensionados provinciales durante los primeros días del 2026.

El Gobierno santafesino informó que el pago está fijado para el viernes 2, aunque la fecha de cobro efectiva fue el miércoles 31 de diciembre para quienes reciben el pago mínimo.

Algunos pasivos cobrarán hasta un monto de bolsillo de hasta $ 1.150.000

Según el informe provincial, el haber más bajo ya supera los $ 506.142 desde el último mes del 2025. Además, como en Santa Fe, las jubilaciones aumentan mensualmente, en diciembre habrá una suba del 1% que se suma a las de meses anteriores.

Este ajuste también afecta a todos aquellos que deben pagar el aporte solidario, una reducción para quienes cobran el equivalente a tres jubilaciones mínimas.

Los jubilados verán una mínima superior a los $ 600.000 en enero.

¿Por qué se atrasó el calendario de pagos?

El esquema de pagos suele comenzar el primer día hábil de cada mes . Sin embargo, como las liquidaciones de otras categorías se realizan en distintas fechas, los beneficiarios verán un atraso para el esquema de enero.

De esta manera, como el calendario varía en su inicio y la fecha oficial del esquema anterior fue el lunes 1 de diciembre, esta vez arrancó atrasado.

Viernes 2 de enero (acreditación en cuenta miércoles 31 de diciembre)

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.100.000

Escalafón Policial y Penitenciario.

Los jubilados de Santa Fe vieron un adelanto en el pago. Fuente: Shutterstock Miguel AF

Lunes 5 de enero

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.150.000

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Martes 6 de enero

Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.150.000

Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Miércoles 7 de enero

Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.150.000

Jueves 8 de enero

Autoridades Superiores Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

El descuento será relativo a los haberes percibidos.

¿Qué es el aporte solidario?

El aporte solidario es un mecanismo establecido por la nueva reforma previsional santafesina que consiste en un descuento porcentual sobre los haberes de los jubilados.

La medida tiene el objetivo de fortalecer la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Este descuento se aplicará de manera progresiva. Es decir, los jubilados con mayores ingresos serán los más afectados .

Reforma Previsional Santa Fe: ¿a quiénes se les descontará el aporte?

Inicialmente, el descuento impactará en los adultos mayores de los santafesinos que tengan más de tres jubilaciones mínimas. Es decir, quienes perciban un haber superior a $ 1.125.000 por mes.

De todas formas, el aporte solidario será relativo a los haberes percibidos. Por lo tanto, todos los descuentos estarán vinculados al valor de las jubilaciones.

¿Cómo calcular el descuento a las jubilaciones?

El monto del descuento dependerá del haber jubilatorio. Cuanto mayor sea el haber, mayor será el porcentaje a descontar." Los beneficiarios y beneficiarias de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe actuales o que se incorporen en el futuro, deben realizar un aporte sobre el total del beneficio que perciben", señala la normativa oficial

La reforma jubilatoria de Santa Fe estableció los descuentos de la siguiente manera:

Primer tramo: para aquellos que perciban entre tres y cinco jubilaciones mínimas, el descuento será del 2%.

para aquellos que perciban entre tres y cinco jubilaciones mínimas, el descuento será del 2%. Segundo tramo: los adultos mayores que perciban entre cinco y ocho jubilaciones mínimas, el descuento será del 3%.

los adultos mayores que perciban entre cinco y ocho jubilaciones mínimas, el descuento será del 3%. Tercer tramo: para quienes perciban entre ocho y once jubilaciones mínimas, el descuento será del 4%.

para quienes perciban entre ocho y once jubilaciones mínimas, el descuento será del 4%. Cuarto tramo: además, las personas que perciban entre once y catorce jubilaciones mínimas, el descuento será del 5%.

además, las personas que perciban entre once y catorce jubilaciones mínimas, el descuento será del 5%. Quinto tramo: los adultos mayores que perciban más de catorce jubilaciones mínimas, el descuento será del 6%.

El descuento representará entre el 2% al 6% del ingreso.

¿Cómo acceder a la jubilación y pensión en Santa Fe?

En Santa Fe, el acceso a la jubilación tiene condiciones específicas iguales para hombres y mujeres. Es importante conocer los requisitos y el procedimiento para iniciar el trámite con tiempo y evitar demoras.

Requisitos para acceder a la jubilación

Tener 70 años cumplidos, sin distinción de sexo.

Contar con 20 años de servicios computables en el régimen provincial o en otro adherido al sistema de reciprocidad jubilatoria.

Al menos 8 de los 20 años deben haberse prestado dentro de los últimos 10 años anteriores al retiro.

La mayor parte de los aportes debe haberse realizado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe o a un régimen compatible.

Paso a paso para jubilarse