Ya se puede estimar el calendario ANSES para jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el primer cronograma de pagos de 2026, correspondiente a enero. Los haberes comenzaron a cobrarse el viernes 9 de enero y se extenderá hasta el jueves 29, para cubrir todos los segmentos según corresponda.

De esta manera, ya se sabe cuándo cobrarán los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares , que comprenden la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo.

Este mes, estas prestaciones sociales llegarán con un incremento del 2,47%, en línea con la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el INDEC de noviembre 2025.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero 2026?

Con el nuevo aumento, en enero los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán en el calendario de pagos una suma total que llegará a los $ 419.299,32: ($ 349.299,32 de haber mínimo con aumento + $ 70.000 de bono).

Al mismo tiempo, la ANSES informó que quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los $ 419.299,32. En cambio, la jubilación máxima será de $ 2.350.453,70.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $ 349.439,46, compuesta por $ 279.439,46 de haber con aumento y un bono extra de $ 70.000.

Además, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez se ubicarán en $ 314.509,52, que incluyen $244.509,52 de haber más el mismo bono de $70.000.

Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

¿Cuánto cobra AUH en enero 2026?

En cuanto a las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $ 125.518. Sin embargo, Anses deposita mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta que se presenta la Libreta AUH.

De esta forma, el monto que se cobra de manera directa es de $ 100.414,40, y el importe retenido es de $ 25.103,60 por cada hijo.

Por su parte, la AUH por hijo con discapacidad llegará a $ 408.705. ANSES abonará el 80% del monto total de manera directa, lo que equivale a $ 326.964 que los beneficiarios recibirán en sus cuentas bancarias o tarjetas de débito.

Mi ANSES cuándo cobro: calendario completo de pagos de enero, prestación por prestación

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 9 de enero

• DNI terminados en 1: 12 de enero

• DNI terminados en 2: 13 de enero

• DNI terminados en 3: 14 de enero

• DNI terminados en 4: 15 de enero

• DNI terminados en 5: 16 de enero

• DNI terminados en 6: 19 de enero

• DNI terminados en 7: 20 de enero

• DNI terminados en 8: 21 de enero

• DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Universal por Hijo (AUH)

• DNI terminados en 0: 9 de enero

• DNI terminados en 1: 12 de enero

• DNI terminados en 2: 13 de enero

• DNI terminados en 3: 14 de enero

• DNI terminados en 4: 15 de enero

• DNI terminados en 5: 16 de enero

• DNI terminados en 6: 19 de enero

• DNI terminados en 7: 20 de enero

• DNI terminados en 8: 21 de enero

• DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 12 de enero

• DNI terminados en 1: 13 de enero

• DNI terminados en 2: 14 de enero

• DNI terminados en 3: 15 de enero

• DNI terminados en 4: 16 de enero

• DNI terminados en 5: 19 de enero

• DNI terminados en 6: 20 de enero

• DNI terminados en 7: 21 de enero

• DNI terminados en 8: 22 de enero

• DNI terminados en 9: 23 de enero

El calendario Anses de enero Fuente: Shutterstock S.Toey

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 14 de enero al 12 de febrero

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

• DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero