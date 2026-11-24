El cierre del año llega con novedades para el personal de casas particulares. Además del medio aguinaldo correspondiente al segundo tramo del año, los empleadores deben contemplar el impacto del acuerdo paritario.

Habrá una mejora porcentual en los básicos y una suma fija extraordinaria a la hora de cerrar las liquidaciones de diciembre 2026.

Cuándo vence el pago del aguinaldo

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, el vencimiento formal para abonar la segunda cuota del SAC se ubica en el jueves 18 de diciembre. El objetivo de este calendario es que los trabajadores cuenten con el dinero disponible antes de los festejos de fin de año.

La normativa habilita un margen operativo de hasta cuatro días hábiles adicionales tras la fecha prevista. Por ese motivo, el tope legal para efectivizar el pago —ya sea mediante transferencia bancaria o en efectivo— se extiende hasta el miércoles 24 de diciembre.

Cuál es la suma fija para empleadas de casas particulares. Generado con IA.

Cómo se calcula el medio aguinaldo

El monto del SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre. Para este pago, el período de referencia abarca de julio a diciembre de 2026: basta con identificar el mes con el haber más alto y dividir ese importe a la mitad.

Cuando la relación laboral no completó los seis meses del semestre, la liquidación se ajusta de manera proporcional: remuneración mensual, dividida para 12, por los meses trabajados.

A modo de ejemplo, si un trabajador percibió $100.000 y prestó servicios durante cuatro meses, el aguinaldo que cobrará será de $33.333.

La suma fija

El acuerdo también contempló una suma fija no remunerativa, abonada por única vez junto con los haberes de agosto:

$ 20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más,

$ 11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas,

$ 8000 para quienes no llegan a las 12 horas. Ese monto se incorporó de manera gradual a los básicos: 25% en septiembre, 50% en octubre y 25% en noviembre. Por lo tanto, desde diciembre ya está integrado en los salarios básicos .

Cuánto se paga según categoría y modalidad

Los montos dependen de la categoría del trabajador y de si trabaja con retiro o sin retiro, es decir, si duerme o no en el domicilio del empleador. Cuando una persona realiza tareas de distintas categorías, se la encuadra en la que cumple de manera habitual.

En diciembre se cobra la segunda parte del aguinaldo.

El personal de tareas generales (limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina) percibirá $ 4241,42 por hora en diciembre, lo que equivale a $ 520.337,24 mensuales con retiro. Sin retiro, la hora sube a $ 4522,71 y el sueldo mensual a $ 571.842,92.

En asistencia y cuidado de personas (atención no terapéutica de enfermos, personas con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores), quienes trabajan con retiro cobrarán $ 4522,71 la hora y $ 571.842,92 al mes. Sin retiro, los valores son de $ 5.002,28 por hora y $ 630.347,58 mensuales.