El Gobierno de Clara Brugada confirmó que los vales de Mercomuna se podrán canjear en tiendas departamentales y de autoservicio donde habitualmente se cambián.

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer las fechas y exactas de pago del aguinaldo para los trabajadores en este 2026. El anuncio fue entregado en las últimas horas por medio de un boletín en conjunto con la Secretaría de Administración y Finanzas, SAF. El anunció hace parte de las medidas salariales a beneficios de todos los trabajadores de la capital mexicana.

El Gobierno entonces confirmó de manera oficial que tanto el pago de aguinaldo como los vales de fin de años y las quincenas del 23 y 24 se harán durante el mes de diciembre en estas fechas. “El aguinaldo comenzará a cubrirse el día 4; los vales de fin de año, los días 3 y 4; y las quincenas 23 y 24, los días 10 y 11, y 17,18 y 19, respectivamente”, indicó la SAF.

La SAF informa el calendario de pago del aguinaldo, los vales de fin de año y las quincenas 23 y 24. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Adicionalmente, el Gobierno de Brugada aseguró que por primera vez los vales de fin de año se podrán canjear sin comisión en todos los comercios que acepten los vales de Mercomuna. “ incluidos comercios de barrio y mercados públicos, además de las tiendas departamentales y de autoservicio donde habitualmente se canjean”, detalló el comunicado.

Estos grupos de trabajadores recibirán un aguinaldo equivalente a 40 días de trabajo al año

La SAF y el Gobierno de Clara Brugada informaron que el propósito de entregar las fechas exactas del pago de aguinaldo y vales para el fin de año tiene como objetivo “brindar certeza a las trabajadoras y los trabajadores sobre las fechas en que recibirán sus pagos y facilitar la planeación de su economía familiar”.

El Personal de Estructura

Base y Confianza (Tipos de nómina 1 y 5)

Haberes y Policías de Proximidad (Tipo de nómina 4)

Personal del Programa de Estabilidad Laboral (Tipo de nómina 8)

Personal Eventual (Tipo de nómina 7)

Estos grupos de trabajadores, de acuerdo al Gobierno de la Ciudad de México, recibirán como aguinaldo “el equivalente a 40 días de salario por año completo laborado”.

El pago del aguinaldo para ellos será el viernes 4 de diciembre, de forma íntegra en una sola exhibición. “En el caso de Personal de Honorarios asimilables a salarios, corresponderá al equivalente a 30 días de percepción, con pago el 21 de diciembre”, detalló el comunicado.

Vales de fin de año: fechas y montos

El pago de los vales se harán los días jueves 3 y viernes 4 de diciembre por año trabajado completo y tendrán los siguientes conceptos y montos:

Personal de base sindicalizado: 15 mil 240 pesos.

Personal Secretaría de Seguridad Ciudadana – Haberes: 14 mil 475 pesos.

Personal de base no sindicalizado, Nómina 8, Eventual y Confianza: 12 mil 550 pesos.

Atención, porque esta medida no aplica para Honorarios asimilados a salarios públicos.

Para Honorarios asimilables a salarios, los pagos de las quincenas 23 y 24 se realizarán el 11 y el 19 de diciembre, respectivamente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Calendario de quincenas de diciembre e impacto económico en la capital

Como parte de este paquete de cierre de año, la Secretaría de Administración y Finanzas busca reconocer el compromiso de los servidores públicos, garantizar su acceso a productos de la canasta básica y fortalecer la economía local de la Ciudad de México. Con el pago conjunto de aguinaldos, vales y salarios ordinarios, las autoridades capitalinas proyectan una derrama económica superior a los 15 mil millones de pesos durante las últimas semanas de 2026.

“Por primera vez, los vales de fin de año podrán canjearse sin comisión en los comercios que reciben vales Mercomuna, incluidos comercios de barrio y mercados públicos, además de las tiendas departamentales y de autoservicio donde habitualmente se canjean, lo que permitirá impulsar la economía local.”

Para el pago íntegro de las quincenas 23 y 24 correspondientes a diciembre de 2026, el calendario queda establecido de la siguiente manera:

Quincena 23 (personal en activo): Se pagará los días 10 y 11 de diciembre.

Quincena 24 (personal en activo): Se cubrirá los días 17 y 18 de diciembre.

Honorarios asimilables a salarios: Recibirán el pago de la quincena 23 el 11 de diciembre, y la quincena 24 el 19 de diciembre.

Canje sin comisión: Aplica en toda la red de negocios afiliados a Mercomuna (mercados y tiendas de barrio), sumándose a las cadenas de autoservicio tradicionales.

Con la aplicación de estas medidas salariales, la SAF refrenda su respaldo al bienestar de las familias de los trabajadores capitalinos, manteniendo al mismo tiempo una política de finanzas sanas, sustentables y sostenibles.