Las empleadas domésticas cobrarán un nuevo aumento salarial en diciembre de 2026, junto con la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

La actualización será del 1,6% y forma parte del esquema de incrementos escalonados que acordó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

La medida alcanza a todas las categorías contempladas en la Ley 26.844 y establece nuevos valores mínimos por hora y por mes, tanto para el personal con retiro como para quienes trabajan sin retiro.

Además, la Resolución 7/2026 rectificó los anexos salariales correspondientes a noviembre y diciembre, por lo que los empleadores deberán tomar como referencia las escalas corregidas para liquidar los sueldos.

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en diciembre 2026

La Resolución 6/2026 estableció un último incremento del 1,6% para diciembre, calculado sobre los salarios mínimos de noviembre. La actualización alcanza a las cinco categorías del régimen de casas particulares.

De acuerdo con la escala salarial, los valores mínimos serán:

Primera categoría: supervisores

Comprende al personal que coordina y controla las tareas de dos o más trabajadores a su cargo.

Con retiro: $ 5.002,21 por hora y $ 624.013,75 por mes.

Sin retiro: $ 5.424,50 por hora y $ 688.207,61 por mes.

Segunda categoría: personal para tareas específicas

Incluye a quienes realizan tareas que requieren habilidades especiales, como cocineros contratados exclusivamente para esa función.

Con retiro: $ 4.770,72 por hora y $ 584.026,01 por mes.

Sin retiro: $ 5.175,33 por hora y $ 643.289,43 por mes.

Aumento a empleadas domésticas.

Tercera categoría: caseros

Comprende a quienes realizan tareas de cuidado y mantenimiento general de una vivienda en la que habitan durante el contrato laboral.

Sin retiro: $ 4.518,27 por hora y $ 571.280,64 por mes.

Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas

Incluye el cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad.

Con retiro: $ 4.518,27 por hora y $ 571.280,64 por mes.

Sin retiro: $ 4.997,36 por hora y $ 629.727,77 por mes.

Quinta categoría: personal para tareas generales

Abarca las tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina del hogar.

Con retiro: $ 4.237,25 por hora y $ 519.825,60 por mes.

Sin retiro: $ 4.518,27 por hora y $ 571.280,64 por mes.

Estos importes constituyen los salarios mínimos legales. Los empleadores pueden acordar remuneraciones superiores, pero no pagar por debajo de los valores establecidos para cada categoría.

Cómo se calcula el aguinaldo de las empleadas domésticas en diciembre

En diciembre, las trabajadoras de casas particulares también tienen derecho a cobrar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Según el artículo 26 de la Ley 26.844, el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el semestre.

Para calcularlo, se debe identificar cuál fue el mejor sueldo mensual entre julio y diciembre de 2026 y dividirlo por dos.

Por ejemplo, si el salario de diciembre es el más alto del semestre y la trabajadora prestó servicios durante los seis meses completos, los montos de referencia serían:

Supervisores con retiro: $ 312.006,88.

Supervisores sin retiro: $ 344.103,81.

Personal para tareas específicas con retiro: $ 292.013,01.

Personal para tareas específicas sin retiro: $ 321.644,72.

Caseros: $ 285.640,32.

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $ 285.640,32.

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $ 314.863,89.

Tareas generales con retiro: $ 259.912,80.

Tareas generales sin retiro: $ 285.640,32.

Si la trabajadora percibió una remuneración mayor en otro mes del semestre, deberá utilizarse ese importe para calcular el aguinaldo.

En caso de que la relación laboral no haya durado los seis meses completos, corresponde liquidar el SAC de manera proporcional al tiempo trabajado.

Qué adicionales deben cobrar las empleadas domésticas

Además del salario básico, el régimen de casas particulares contempla adicionales que pueden modificar el importe final de la remuneración: