Una resolución de Kicillof abre una disputa con empresas: el trámite que genera preocupación

El Gobierno definió este lunes por la tarde la salida de las dos máximas autoridades del PAMI. Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, director y subdirector ejecutivo respectivamente, desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, dejarán sus cargos.

La decisión se conoció a última hora. El Ministerio de Salud de la Nación lo informó mediante un comunicado difundido en X. Los reemplazan Verónica Gabriela Pérez y Elizabeth Ana Osterberg, quienes ocuparán los cargos de directora y subdirectora. De acuerdo al anuncio, el recambio busca fortalecer la calidad de las prestaciones para jubilados y pensionados de todo el país.

Leguizamo y Zamparolo habían sido designados el 21 de diciembre de 2023 mediante los decretos 63 y 62, respectivamente.

Leguizamo tenía años de experiencia técnica en el PAMI. Durante la gestión de Luana Volnovich había estado al frente de la Unidad de Gestión Local VI, correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, antes de pasar a la conducción del organismo.

Zamparolo, en cambio, llegó al PAMI tras presidir el Consejo de Administración de DOSUBA, la obra social de la Universidad de Buenos Aires, y contaba con antecedentes en la gestión empresarial privada.

El comunicado oficial agradece a ambos por su dedicación y compromiso. No obstante, el cambio llega tras meses de tensiones internas, según pudo saber El Cronista, que ya habían puesto en duda la continuidad de los dos funcionarios.

El comunicado oficial anunciando los cambios en el organismo. Fuente: Captura de X

Quiénes llegan

El Gobierno destacó que Pérez cuenta con una sólida trayectoria profesional y experiencia dentro del organismo, donde habría demostrado capacidad de conducción, conocimiento técnico y compromiso con una administración eficiente.

Según la cartera que encabeza Mario Lugones, su designación permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional y profundizar una gestión enfocada en resultados concretos para los afiliados.

Respecto de Osterberg, el comunicado no incluye detalles sobre sus antecedentes. Los cambios serán formalizados este martes en el Boletín Oficial.

Una obra social con deudas y en conflicto con los médicos

El recambio ocurre en un momento complejo para el PAMI que acumula una deuda con clínicas, sanatorios y proveedores de insumos médicos.

Según la cartera que encabeza Mario Lugones, su designación permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional. PAMI.

Se trata de la obra social es la más grande del país que se financia con los haberes jubilatorios y de pensionados. Sin embargo, por su tamaño (tiene aproximadamente 5,3 millones de afiliados) depende en gran medida de la asistencia del Tesoro que durante este año se ha visto reducida.

El Cronista ya había anticipado en abril los problemas que enfrentaba el organismo. El cuadro incluye cortes de pagos a prestadores y a médicos de cabecera, que protestan por una reestructuración orientada a ahorrar costos dentro de la obra social.

De acuerdo a un informe publicado en abril de este año por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los gastos para prestaciones de la obra social estatal cayeron un 41,3% en términos reales durante el primer trimestre del año respecto al mismo período en 2025.

En ese contexto, atravesó varios paros de los médicos durante el año en rechazo a una medida que modificó el esquema de ingresos de la entidad. Se trata de la Resolución 1107. Por ella, el profesional pasará a cobrar $ 2100 por consulta por todo concepto, cuando antes cobraba $ 946. La Asociación de Profesionales de PAMI y Afines (Appamia) rechazó en su momento la decisión.

Desde el organismo respondieron que no se achicaba el ingreso sino que se unificaba el nomenclador. El pago por cápita establece una cantidad fija de dinero que la obra social paga mensualmente a un prestador médico (hospital, clínica, doctor) por cada afiliado asignado, independientemente de si esa persona utiliza los servicios médicos o no. Al eliminar el pago adicional por consulta, la medida redujo a más de la mitad los ingresos para quienes atendían muchos pacientes..