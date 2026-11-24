Ludopatía: la pelea que llegó al recinto y enfrenta a la Iglesia con las empresas de apuestas

El Gobierno llega a la última semana de sesiones ordinarias con dos de sus principales objetivos legislativos concentrados en apenas 24 horas. El Senado buscará aprobar el proyecto que suspende las PASO para 2027, mientras que Diputados intentará darle media sanción al Presupuesto 2027. En el medio, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tendrá su debut parlamentario y quedará en el centro de las negociaciones con los gobernadores y los bloques aliados.

El cronograma terminó de tomar forma después de varias semanas de negociaciones. La reforma electoral se tratará el jueves 26 en el Senado, mientras que la Cámara de Diputados también prevé sesionar ese día para discutir el Presupuesto.

La coincidencia abre un escenario poco habitual: las dos cámaras podrían estar funcionando en simultáneo mientras el oficialismo buscará sostener acuerdos distintos, pero atravesados por un mismo factor : el voto de los bloques provinciales.

La decisión de concentrar ambas discusiones el mismo día también tuvo una dimensión política. La sesión de Diputados estaba prevista originalmente para el miércoles 25, pero fue trasladada al jueves.

Según pudo saber El Cronista, una de las razones estuvo vinculada con la agenda de Santilli. El jefe de Gabinete buscaba que su primera presentación ante el Senado no quedara opacada por la discusión presupuestaria y, al mismo tiempo, poder seguir de cerca el poroteo y las negociaciones con los aliados.

Santilli debuta en el Senado

El primer capítulo de la semana será el miércoles 25 a las 15, cuando Santilli se presente ante el Senado para brindar su primer informe de gestión desde que asumió como jefe de Gabinete.

El funcionario recibió 1.659 preguntas de 12 bloques parlamentarios, que fueron agrupadas en 1.287 consultas para evitar reiteraciones. Casi la mitad de los planteos están vinculados con cuestiones económicas y también aparecen preguntas sobre tarifas, obra pública, discapacidad, jubilaciones, políticas sociales, seguridad, Justicia, Defensa y relaciones internacionales.

Diego Santilli y Patricia Bullrich en la cena de la Fundación Faro Fundación Faro (X)

La presentación tendrá, además, una lectura política. Santilli llega al Congreso después de haber asumido un rol central en el diálogo de la Casa Rosada con los gobernadores, precisamente los dirigentes cuyos senadores y diputados serán determinantes para las votaciones de esta semana.

PASO: el Gobierno busca cerrar los 37 votos

El jueves, Patricia Bullrich buscará llevar al recinto el proyecto de reforma electoral que obtuvo dictamen el miércoles pasado después de semanas de negociaciones.

El principal objetivo del oficialismo quedó concentrado en suspender las PASO para las elecciones de 2027. El texto establece que las primarias no se realizarán durante ese año, pero no elimina definitivamente el sistema. Además, incorpora modificaciones sobre la Boleta Única de Papel, Ficha Limpia, financiamiento y publicidad electoral, entre otros puntos.

La negociación tuvo un punto de inflexión cuando el Gobierno decidió retirar las colectoras del proyecto. El mecanismo había sido incorporado durante las conversaciones con gobernadores, pero generó resistencia entre distintos bloques y puso en riesgo el acuerdo que necesitaba el oficialismo para conseguir dictamen.

Bullrich terminó anunciando la eliminación de las listas de adhesión y el oficialismo consiguió 11 firmas sobre 10 necesarias para emitir despacho. Ahora el desafío es mayor: para aprobar la reforma en el Senado necesita 37 votos, tanto para la aprobación en general como para cada uno de los artículos que requieran mayoría absoluta.

Sesion Ordinaria, el 19 de noviembre de 2026, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires. Foto: Celeste Salguero / Comunicación Senado. Fuente: Senado Celeste Salguero / Comunicación Senado.

En el oficialismo calculan que podrían llegar a alrededor de 40 adhesiones, aunque la negociación con los bloques provinciales continúa abierta.

El retiro de las colectoras fue, justamente, una de las concesiones que permitió acercar posiciones con sectores que habían puesto reparos al texto original.

El Gobierno llega así al recinto con un proyecto más acotado que el que había presentado inicialmente, pero con el objetivo de conseguir una votación que modifique el calendario electoral de 2027.

Presupuesto: la otra gran negociación

Mientras Bullrich intente cerrar los votos en el Senado, Martín Menem tendrá que hacer lo propio en Diputados con el Presupuesto 2027.

El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría el 17 de noviembre, después de una negociación con el PRO y otros bloques aliados. El acuerdo permitió destrabar el proyecto y llevarlo al recinto, aunque todavía quedan discusiones abiertas sobre el reparto de recursos y los compromisos con las provincias.

Entre los reclamos de los aliados aparecen fondos para obras públicas, recursos previsionales para las provincias, financiamiento universitario, discapacidad y partidas para ciencia y tecnología. El PRO, además, había planteado una serie de modificaciones vinculadas con impuestos, obras y sectores productivos .

Karina y Martín Menem le organizaron un festejo sorpreso a Javier Milei. Presidencia de la Nación

La discusión llega, además, después de una semana complicada para el oficialismo en Diputados. La Cámara baja no logró reunir el quórum necesario para avanzar con otros proyectos que formaban parte de la agenda del Gobierno, en medio de reclamos de bloques provinciales vinculados con acuerdos pendientes.

Ese antecedente vuelve a poner el foco en la capacidad de La Libertad Avanza para garantizar el número en el recinto.

El objetivo del Gobierno es que Diputados apruebe el Presupuesto y lo envíe al Senado antes del cierre de las sesiones ordinarias. Sin embargo, si la discusión se extiende, parte del tratamiento podría quedar para el período de sesiones extraordinarias que la Casa Rosada ya anunció que convocará.

Un tercer frente: apuestas online

La agenda del Senado tendrá además otro proyecto que llega con los tiempos parlamentarios en contra: la regulación de las apuestas online y la prevención de la ludopatía .

La Cámara alta resolvió que el tema sea tratado el jueves 26, incluso sin dictamen. El apuro tiene una explicación concreta: la media sanción de Diputados pierde estado parlamentario el 30 de noviembre.

El proyecto quedó en el centro de una disputa que excede al Congreso, con la Iglesia Católica reclamando avances sobre la regulación de las plataformas y las empresas del sector defendiendo el esquema actual. El peronismo ya había intentado llevar el proyecto sobre tablas la semana pasada, pero no consiguió los dos tercios necesarios.

Este miércoles, además, habrá un plenario de comisiones para analizar las distintas iniciativas vinculadas con la prevención de la ludopatía y las apuestas online, en la previa de una eventual votación en el recinto.