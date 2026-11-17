El politólogo Andrés Malamud definió a la Argentina como “un país estabilizado” en un contexto internacional atravesado por guerras y bombardeos.

En diálogo con Canal C Argentina, el analista advirtió que el país todavía debe resolver “ cómo crecer sin inflación ”.

“Esto que estoy diciendo va contra la intuición cotidiana que tenemos los argentinos, pero Argentina no sufre autoritarismo, invasiones, bombardeos ni violaciones masivas de los derechos humanos. Tiene inflación y un problemita con la actividad económica”, sostuvo Malamud.

“En el contexto de un mundo anormal, Argentina es un país normal que no consigue resolver un problema tan normal como la inflación”, consideró.

Según el politólogo, se trata de un problema que “todos los países del mundo la resolvieron, salvo seis”. “Es esa cosita: cómo crecer sin inflación, lo que nos falta resolver ”, sentenció.

Consultado sobre cómo se resuelve ese problema, Malamud señaló que “el Gobierno pensaba que había encontrado la fórmula”, pero “descubrimos que no funcionaba cuando tuvo que pedir el rescate de los Estados Unidos”.

Malamud reveló cuál es el problema que todavía le falta resolver a la Argentina

¿Nuevo rescate de Estados Unidos?

El analista planteó que hoy, con las elecciones de Estados Unidos, se está analizando “si el gobierno de Trump va a tener capacidad de realizar un nuevo rescate el año que viene”. “Como los mercados sospechan que no, el riesgo país sube”, advirtió.

“Argentina crece menos porque todos los países crecen menos por culpa de las guerras decididas por Putin y Trump. Hay inflación y retracción de la actividad, pero el riesgo país se dispara solamente en Argentina, no en Chile, no en Uruguay y no en Brasil”, señaló.

Para Malamud, tenemos problemas económicos que son de todos y algunos que son solamente nuestros. “Este gobierno vino a resolverlos y no estaría funcionando”, afirmó.

La crítica de Malamud al Gobierno: “Se mintieron"

La crítica de Malamud al Gobierno: “Se mintieron”

Ante el argumento oficial de que la macroeconomía está estabilizada y resta la microeconomía, Malamud planteó que “hay que juzgar al gobierno con sus propios parámetros”.

“No podemos pedirle que haga lo que a uno le gustaría, sino lo que ellos prometieron”, explicó.

El politólogo repasó algunas de esas promesas, como dolarizar y “destruir el Banco Central”. Sobre este último punto, señaló que “lo recapitalizaron”, lo cual “no está tan mal”.

No obstante, recordó que el oficialismo también prometió “los mejores 18 años de la historia económica argentina”. “Cuando no cumplen, uno sospecha que no saben. Que no es que nos mintieron, es que se mintieron”, afirmó.

“Uno teme estar en un barco con un timonel que no conoce el rumbo, que no tiene la brújula”, comparó. “Este es el problema: que siempre erramos con el timonel”, agregó.

El analista insistió en que esto ocurre en un país donde “no hay violencia política” y donde “el nivel de violencia social es muy bajo”. “Así que tenemos que resolver un problema tan trivial y tan banal como el crecimiento sin inflación”, resumió.