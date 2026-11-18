Los empleadores de personal de casas particulares deben confeccionar los recibos de sueldo en formato digital, a través del sistema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La herramienta permite generar el comprobante de manera electrónica, calcular distintos conceptos salariales y ponerlo a disposición de la trabajadora sin necesidad de entregar una copia en papel.

La obligación está contemplada en el artículo 20 de la Ley 26.844, modificado por la Ley 27.802, que establece que el recibo debe instrumentarse electrónicamente mediante el sistema que determine el organismo recaudador.

Además, desde octubre, ARCA incorporó el denominado Recibo Asistido, una funcionalidad que automatiza parte de la liquidación para empleadas domésticas y permite aceptar o modificar los importes sugeridos. La medida quedó reglamentada mediante la Resolución General 5912/2026, publicada en el Boletín Oficial el 14 de octubre.

Sin embargo, que el sistema realice determinados cálculos no significa que el empleador quede liberado de revisar la liquidación. La responsabilidad de informar correctamente los datos y controlar los conceptos que integran el salario sigue estando a su cargo.

El recibo de sueldo para empleadas domésticas debe generarse mediante el sitio web de ARCA.

Cómo hacer un recibo de sueldo digital para empleadas domésticas

El trámite se realiza desde el servicio “Personal de Casas Particulares”, disponible en el sitio oficial de ARCA. Para ingresar, el empleador debe contar con Clave Fiscal de nivel de seguridad 2 o superior.

El procedimiento para generar el comprobante es el siguiente:

Ingresar al sistema: acceder al sitio de ARCA con Clave Fiscal y seleccionar el servicio “Personal de Casas Particulares”.

Elegir a la trabajadora: seleccionar la relación laboral correspondiente e ingresar en la opción “Generar recibo de sueldo”.

Completar los datos de la liquidación: informar el período que se va a pagar, la fecha, la modalidad de liquidación, la remuneración y la cantidad de horas trabajadas. El sistema mostrará los datos de identificación de la empleada y de la relación laboral.

Revisar los cálculos automáticos: según corresponda, la plataforma ofrecerá importes predefinidos para conceptos como antigüedad, zona desfavorable y Sueldo Anual Complementario (SAC). El empleador podrá aceptar los valores propuestos o rechazarlos si no se ajustan a la situación particular.

Agregar otros conceptos: en caso de corresponder, se podrán completar adicionales y descuentos. Es importante verificar que estén contemplados todos los componentes de la remuneración y las retenciones aplicables.

Confirmar el recibo: antes de emitirlo, el sistema permite consultar el cálculo de la liquidación mensual neta. Una vez revisada la información, se debe seleccionar nuevamente “Generar recibo de sueldo” para confirmar la operación.

La herramienta también está disponible desde la aplicación de Casas Particulares de ARCA y ARCA Móvil, por lo que el empleador puede realizar el procedimiento desde un teléfono celular.

Qué debe tener un recibo de sueldo válido

El recibo electrónico emitido por ARCA debe contener la información exigida por el artículo 21 de la Ley 26.844. Entre los datos que deben figurar se encuentran:

Nombre, apellido, domicilio e identificación tributaria del empleador.

Nombre, apellido y calificación profesional de la trabajadora.

Detalle de todos los conceptos remunerativos y la forma en que se determinaron.

Remuneración básica bruta y demás componentes del salario.

Cantidad de horas o jornadas trabajadas y período al que corresponden, cuando se paga por hora o jornal.

Detalle e importe de las retenciones que correspondan.

Importe neto a cobrar, expresado en números y letras.

Fecha de ingreso, tarea realizada o categoría laboral.

Lugar y fecha del pago efectivo.

El sistema oficial genera el comprobante con los datos exigidos por la normativa. De todas formas, el empleador debe comprobar que la información de la relación laboral y los importes sean correctos antes de confirmar la emisión.

En algunas pocas situaciones, el recibo de sueldo deberá imprimirse.

¿El recibo digital necesita una firma?

Una de las principales modificaciones del nuevo régimen es que el acceso del empleador al sistema mediante Clave Fiscal constituye la validación de su identidad y otorga autenticidad al documento. Por lo tanto, no es necesario incorporar una firma adicional del empleador en el recibo electrónico.

Tampoco es necesario que la trabajadora firme digitalmente el comprobante para que este quede disponible. Una vez generado, ARCA lo pone a disposición de la empleada en el Registro de Casas Particulares, desde su perfil de trabajadora.

Sin embargo, hay dos situaciones en las que corresponde imprimirlo: cuando el pago del salario se realiza en efectivo o cuando la trabajadora solicita expresamente una copia en papel.

En esos casos, el recibo debe imprimirse por duplicado. El original se entrega a la empleada y el empleador conserva el duplicado firmado por ella en conformidad con el pago recibido.

Cómo comprobar que el sueldo fue pagado

La emisión del recibo digital y la acreditación del pago son dos cuestiones diferentes. Generar el comprobante no alcanza, por sí solo, para demostrar que la trabajadora recibió el dinero.

Cuando la remuneración se abona por medios electrónicos, el empleador debe conservar el comprobante de la operación y su número de transacción. La documentación bancaria o la constancia de la entidad constituye prueba del pago.

Si se entrega el dinero en efectivo, el empleador debe conservar el recibo electrónico impreso y firmado por la trabajadora. Ese documento funciona como constancia de la recepción del salario.

Dónde puede consultar el recibo la empleada doméstica

La digitalización también permite que las trabajadoras accedan a sus comprobantes sin depender de una copia física entregada por el empleador.

Para consultar el recibo, deben ingresar al servicio “Personal de Casas Particulares” con su propia Clave Fiscal y buscar la opción “Recibos de Sueldo”, dentro del apartado “Detalle del Trabajo”.

Desde el mismo servicio también pueden consultar la constancia de pago de aportes y contribuciones, ingresando en “Ver Aportes” y luego en “Constancia de pago”.

Además, el empleador puede consultar la fecha de lectura del comprobante para verificar cuándo la trabajadora accedió al documento.

De esta manera, el nuevo sistema permite realizar la liquidación, emitir el recibo y compartirlo de forma electrónica. La principal precaución sigue siendo revisar los datos y los conceptos salariales antes de confirmar cada operación, ya que la asistencia automática de ARCA no reemplaza la responsabilidad del empleador sobre la correcta liquidación de los haberes.