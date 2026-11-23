De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, esta prestación deberá ser entregada a más tardar el 19 de diciembre, ya que el plazo legal vence antes del 20 de ese mes.

El aguinaldo es una de las prestaciones laborales que los trabajadores en México reciben al finalizar el año. No obstante, el monto que finalmente se cobra puede ser menor al esperado, debido a que, por disposición fiscal, una parte de este ingreso está sujeta al descuento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) cuando supera el límite de exención establecido por la ley.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que tienen derecho a recibir esta prestación económica los empleados de base, confianza, planta, sindicalizados y eventuales, así como quienes fueron contratados por obra o tiempo determinado.

Los beneficiarios del ISSSTE tienen derecho a un aguinaldo correspondiente a 40 días, que se entrega en dos partes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El beneficio también incluye a comisionistas, agentes de comercio, vendedores y otros trabajadores que desempeñen actividades similares bajo esta legislación.

Detalles sobre el pago del aguinaldo

El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y su importe mínimo equivale a 15 días de salario. Quienes no hayan trabajado durante los doce meses del año también tienen derecho a cobrarlo, aunque en su caso recibirán la parte proporcional al tiempo trabajado.

Sin embargo, el pago no está completamente exento de impuestos . De acuerdo con las disposiciones fiscales, los primeros 3,519.30 pesos del aguinaldo están libres del ISR, mientras que cualquier cantidad que supere ese límite deberá considerarse para el cálculo del impuesto.

El límite corresponde a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, fijado en 117.31 pesos.

Por ejemplo, si un trabajador recibe 10,000 pesos de aguinaldo, los primeros 3,519.30 pesos estarán exentos de impuestos, mientras que los 6,480.70 pesos restantes estarán sujetos a la retención del ISR. No obstante, esto no implica que se aplique una tasa fija sobre el excedente, ya que el importe definitivo dependerá de los siguientes factores:

Ingresos del empleado

Procedimiento fiscal utilizado por el empleador

¿Cómo se calcula el ISR que se descuenta del aguinaldo?

La responsabilidad de calcular y retener el ISR correspondiente recae en el empleador, quien puede utilizar alguno de los procedimientos fiscales permitidos. Sin embargo, una alternativa consiste en sumar la parte gravada del aguinaldo a los ingresos habituales del trabajador y determinar el impuesto sobre el total. También puede recurrir al c