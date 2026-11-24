Los problemas que atraviesan dos fabricantes locales del sector de la maquinaria agrícola siguen sin encontrar una salida.

Plantium, especializada en tecnología para el agro, solicitó la apertura de su concurso preventivo en medio de una crisis financiera marcada por deudas millonarias y cheques rechazados.

“Ante las versiones que circularon en los últimos días, Plantium informa a sus clientes, proveedores, colaboradores y a toda la comunidad del agro: la empresa no cerró. Sigue operando, con su planta en actividad y su equipo trabajando. La compañía atraviesa un momento difícil y lo está enfrentando con decisión”, sostuvo la empresa en un comunicado a través de sus redes sociales.

Allí explicó que redujo su estructura, desvinculó a parte de su plantilla, y se presentó en concurso preventivo para reestructurar sus pasivos y evitar la quiebra. “No es un cierre: es el camino necesario para preservar la continuidad”, aclaró.

Plantium, una firma local propiedad del empresario Jorge Gentili, se dedica al desarrollo y fabricación de tecnología para el agro . A principios de mes se conoció que la empresa atraviesa una crisis financiera que obligó a cerrar temporalmente su planta de Villa Constitución, en Santa Fe , y a despedir a más de 100 trabajadores.

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La situación alcanza también a Gentec, otra compañía vinculada a la firma que provee componentes y equipamiento a fabricantes de maquinaria agrícola.

En declaraciones a medios especializados, Gentili explicó que las dificultades comenzaron a profundizarse en 2024, cuando se redujeron los pedidos de los fabricantes de maquinaria agrícola. La empresa esperaba que la actividad se recuperara durante 2025 y 2026, pero las ventas no alcanzaron para sostener su estructura.

El empresario sostuvo que mantuvo el nivel de gastos y recurrió a financiamiento para atravesar ese período, con la expectativa de que las exposiciones comerciales del sector, como Expoagro y Agroactiva, impulsaran nuevos pedidos. Sin embargo, los resultados quedaron por debajo de lo esperado y el endeudamiento siguió creciendo.

Gentili mencionó particularmente a Metalfor quien también se presentó en concurso de acreedores. Señaló, asimismo, dificultades de pago de Pauny, otra empresa en crisis, y afirmó que AGCO dejó de comprarle productos a Gentec. La situación de estas compañías impactó sobre el flujo de fondos del grupo.

Otro factor que presionó sobre el negocio fue el ingreso de maquinaria y tecnología importada, con precios inferiores a los de fabricación nacional.

Pauny, tomada por sus trabajadores

En tanto, la fabricante de tractores Pauny suspendió, a fines de octubre, a unos 500 trabajadores en medio de atrasos salariales y dificultades para sostener la producción.

Hoy la planta de Las Varillas, Córdoba, se encuentra tomada por sus empleados desde principios de mes luego de que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) rechazara la propuesta de la empresa para cancelar los salarios adeudados y retomar la producción.

Luego de la última audiencia llevada a cabo en el Ministerio de Trabajo de Córdoba para destrabar el conflicto, el gremio sostuvo que la empresa “presentó una propuesta vacía, que no contiene proposiciones concretas ni ideas prácticas”.

Web Pauny

Sostuvo que “es carente de explicaciones ciertas y determinadas respecto de cómo procurará los ingresos necesarios para cumplimentar el pago total de los salarios debidos (ni de los que se devengarán en el plazo de pago de lo atrasado ni de las indemnizaciones por ‘retiros voluntarios’), ni como reanudará los trabajos por más de unos días o como se obtendrán los materiales (hoy inexistentes) para producir. La propuesta no tiene prevención ni previsión”.

Pauny nació en 2002, tras la quiebra de Zanello. Hoy su presidente es Raúl Giai Levra. La firma adeuda dos meses de salarios y ofreció cancelar la segunda quincena que debe de septiembre, a fines de noviembre.

En tanto, para los salarios de octubre propuso saldarlos en cuatro pagos semanales, que efectuaría los cuatro viernes siguientes. Allí, no delineó una definición sobre cuándo pagará los de noviembre.

Las empresas locales son las más afectadas

Los casos de Pauny y Plantium se suman a los de Metalfor y al Grupo de Souza.

Según el último informe realizado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), durante octubre se patentaron 551 unidades -entre cosechadoras, pulverizadoras y tractores- un 0,5% menos a nivel interanual y una suba del 11,8% en comparación con el mes anterior. Sin embargo, en comparación con octubre de 2024, la caída fue aún mayor: del 26,3 por ciento.

El acumulado de los 10 meses del año alcanzó un total de 5649 unidades, una baja interanual del 0,7 por ciento.

Metalfor es una de las empresas locales que atraviesa un complicado escenario

“La recuperación sigue siendo irregular: la evolución depende del producto, del financiamiento y de la capacidad de convertir oportunidades en operaciones”, detalló la asociación en el reporte.

“Con volúmenes irregulares, capital de trabajo costoso y más competidores, se vuelve decisiva la disciplina de inventario. La financiación comercial, los usados profesionales y la posventa son pilares para sostener resultados y construir un negocio menos dependiente de las ferias”, agregó.