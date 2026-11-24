Un técnico de YPF Boxes revisa un vehículo en el taller.

Los motores que equipan a los vehículos actuales no son iguales a los de hace algunos años. La evolución tecnológica llevó a desarrollar nuevas soluciones para mejorar su funcionamiento y eficiencia, un cambio que también modificó las exigencias que deben afrontar los lubricantes.

Esto significa que elegir un aceite ya no debería reducirse a reconocer una viscosidad determinada o comprar el producto que se utilizó anteriormente. Las especificaciones y niveles de desempeño permiten saber si un lubricante responde a los requerimientos establecidos para cada motorización.

Frente a esta evolución, YPF desarrolló ELAION AURO, una línea premium que, según explica la compañía, fue concebida para responder a requerimientos cada vez más rigurosos y dinámicos. Su propuesta incorpora TEC, Tecnología en Evolución Constante, desarrollada para acompañar los cambios en el diseño de los motores.

ELAION AURO incorpora, además, tecnología EXTRADRIVE, desarrollada para brindar mayor protección, mayor limpieza y mayor control térmico al motor.

Aceite Elaion Auro se coloca en el motor de un vehículo. YPF Boxes

Qué cambió en los lubricantes para los motores modernos

Los estándares internacionales evolucionan junto con los motores. Para seleccionar una variante de ELAION AURO, hay que verificar las especificaciones declaradas en su ficha técnica y su correspondencia con lo indicado por el fabricante.

Al momento de elegir, además, hay dos conceptos que no deberían confundirse: viscosidad y nivel de desempeño. El API define el grado de viscosidad como una medida de la capacidad del aceite para fluir a determinadas temperaturas y advierte que los requerimientos varían según el vehículo. Por eso recomienda seguir las indicaciones del fabricante respecto de la viscosidad SAE.

ELAION AURO fue pensado precisamente dentro de esta evolución tecnológica. YPF señala que cada producto de la línea cumple especificaciones definidas por las secuencias ACEA, niveles de servicio API y estándares ILSAC, de acuerdo con la variante correspondiente. La compañía también informa que la formulación combina bases sintéticas con aditivos multipropósito.

La tecnología TEC de ELAION AURO está asociada, de acuerdo con YPF, con distintos atributos de desempeño: protección contra el desgaste, control de depósitos y cuidado de los sistemas de control de emisiones.

Qué mirar antes de elegir el aceite del auto

Que un lubricante haya sido desarrollado para motores de última generación no significa que pueda utilizarse indistintamente en cualquier vehículo. Lo primero que hay que comprobar es qué viscosidad y especificaciones exige el fabricante para ese motor en particular.

De hecho, la propia gama ELAION AURO contempla diferentes alternativas. YPF indica incluso que cuenta con ELAION AURO HYBRID, desarrollado específicamente para responder a las necesidades de motorizaciones híbridas presentes en la región.

La evolución de los motores llevó, por lo tanto, a que el aceite también deje de ser una elección genérica. Especificaciones internacionales, viscosidad, protección frente al desgaste y control de depósitos son algunos de los factores que hoy forman parte de la ecuación.

Ahí se encuentra el concepto detrás de ELAION AURO de YPF: una línea creada para acompañar los cambios tecnológicos del motor y sus nuevas exigencias. La elección final, sin embargo, debe partir siempre del mismo lugar: consultar el manual del vehículo y utilizar un lubricante que cumpla las especificaciones indicadas para esa motorización.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.