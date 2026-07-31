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Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.
Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este viernes, 31 de julio de 2026 a San Ignacio de Loyola y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.
¿Quién fue San Ignacio de Loyola?
San Ignacio de Loyola fue un sacerdote español.
Fundó la Compañía de Jesús, también conocida como los jesuitas.
Fue un baluarte de verdad y orden ante el protestantismo.
Una buena forma de recordar y celebrar la vida de
este
santo
entrega por Dios
Todos los santos que se celebran el viernes, 31 de julio de 2026
El 31 de julio de 2026, la comunidad católica celebrará a varios santos y beatos, reconociendo su legado y contribuciones a la fe. Entre ellos se encuentra Santa Elena de Suecia, reconocida por su devoción y vida de oración en el siglo XII, así como San Germán de Auxerre, un importante obispo del siglo V que destacó en la lucha contra las herejías.
Asimismo, se recordará al Beato Everardo Hanse del siglo XVI, conocido por su martyrio y a San Fabio de Mauritania, un santo del siglo IV que vivió una vida de sacrificio y dedicación. También se conmemora el Beato Francisco Stryjas, quien destacó en el siglo XX y el Beato Miguel Ozieblowski, un testigo de la fe en tiempos difíciles.
En este día especial, se honra a figuras como San Tertulino de Roma y la Beata Sidonia Schelingová, ambos del siglo XX, así como San Justino de Iacobis y los Beatos Juan Colombini y Juan Francisco Jarriges. Al final, no se puede olvidar a los Santos Pedro Doàn Côn Quý y Manuel Phung, quienes también serán recordados en esta fecha significativa para la Iglesia.