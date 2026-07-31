Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este viernes, 31 de julio de 2026 a San Ignacio de Loyola y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Ignacio de Loyola (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Ignacio de Loyola?

San Ignacio de Loyola fue un sacerdote español.

Fundó la Compañía de Jesús, también conocida como los jesuitas.

Fue un baluarte de verdad y orden ante el protestantismo.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

entrega por Dios

Santoral del día | San Ignacio de Loyola (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el viernes, 31 de julio de 2026

El 31 de julio de 2026, la comunidad católica celebrará a varios santos y beatos, reconociendo su legado y contribuciones a la fe. Entre ellos se encuentra Santa Elena de Suecia, reconocida por su devoción y vida de oración en el siglo XII, así como San Germán de Auxerre, un importante obispo del siglo V que destacó en la lucha contra las herejías.

Asimismo, se recordará al Beato Everardo Hanse del siglo XVI, conocido por su martyrio y a San Fabio de Mauritania, un santo del siglo IV que vivió una vida de sacrificio y dedicación. También se conmemora el Beato Francisco Stryjas, quien destacó en el siglo XX y el Beato Miguel Ozieblowski, un testigo de la fe en tiempos difíciles.

En este día especial, se honra a figuras como San Tertulino de Roma y la Beata Sidonia Schelingová, ambos del siglo XX, así como San Justino de Iacobis y los Beatos Juan Colombini y Juan Francisco Jarriges. Al final, no se puede olvidar a los Santos Pedro Doàn Côn Quý y Manuel Phung, quienes también serán recordados en esta fecha significativa para la Iglesia.

La oración para San Ignacio de Loyola:

Tomad, Señor y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis; a Vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro; disponed de ello según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Amén.