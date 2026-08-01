La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este domingo, 2 de agosto de 2026 a Nuestra Señora de los Ángeles y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Nuestra Señora de los Ángeles (foto: Pixabay).

¿Quién fue Nuestra Señora de los Ángeles?

Nuestra Señora de los Ángeles es la Virgen María, Madre de Jesucristo.

Ha sido venerada siempre como la criatura más excelsa, por encima de todos los Santos y de los Ángeles.

Por ser Madre de Dios es justamente Reina y Señora de los Ángeles.

Para los que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a

femenino

femenino

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | Nuestra Señora de los Ángeles (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el domingo, 2 de agosto de 2026

El 2 de agosto de 2026 se conmemora a varios santos destacados en la tradición cristiana. Entre ellos se encuentra San Eusebio de Vercelli, del siglo IV, conocido por su labor pastoral y su defensa de la fe cristiana en tiempos de herejías. Asimismo, se celebra la memoria de San Rutilio, mártir del siglo III, cuya valentía en la fe ha inspirado a generaciones de creyentes.También se festeja a San Esteban I, papa del siglo III, una figura clave en la historia de la Iglesia que promovió la unidad y fortaleció la fe de los cristianos. Además, se recuerda a Beato Francisco Calvo Burillo y Beato Francisco Tomás Serer, ambos del siglo XX, quienes dedicaron sus vidas al servicio de Dios y a la ayuda de los demás.La lista de santos incluye a figuras como Santa Centolla, mártir y Beata Juana Aza del siglo XIII, reflejando la rica diversidad de ejemplos de fe y sacrificio a lo largo de los siglos. La celebración de San Máximo de Padua, San Pedro de Osma y San Sereno de Marsella también destaca la importancia de estos santos en la historia cristiana, cada uno con su propio legado de devoción y martirio.

La oración para Nuestra Señora de los Ángeles:

Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Amén.