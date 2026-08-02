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Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.
Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este lunes, 3 de agosto de 2026 a San Asprenato de Nápoles y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.
¿Quién fue San Asprenato de Nápoles?
San Asprenato de Nápoles fue el primer obispo de la ciudad de Nápoles, en la región de Campania.
Vivió y ejerció su ministerio entre los siglos II e III.
Es reconocido como el primer obispo de la sede napolitana.
Una buena forma de recordar y celebrar la vida de
este
santo
fe por Dios
Todos los santos que se celebran el lunes, 3 de agosto de 2026
El 3 de agosto de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la memoria del Beato Agustín Kazotic, quien vivió en el siglo XIV, conocido por su labor en la evangelización y su dedicación a la fe en tiempos difíciles.
Asimismo, se conmemora a San Eufronio de Autun, un mártir del siglo V cuya vida y sacrificio han inspirado a generaciones de fieles, así como a San Martín de Másico del siglo VI, reconocido por su piedad y servicio a la comunidad cristiana durante su tiempo.
Por último, se recuerdan a San Pedro de Anagni del siglo XII, un referente en la historia de la Iglesia y a los beatos contemporáneos Salvador Ferrandis Segui y Francisco Bandrés Sánchez, ambos del siglo XX, quienes dejaron un legado de amor y fe en su entorno. Estas celebraciones unen a los fieles en la devoción y el recuerdo de vidas dedicadas a Dios.