Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este lunes, 3 de agosto de 2026 a San Asprenato de Nápoles y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Asprenato de Nápoles (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Asprenato de Nápoles?

San Asprenato de Nápoles fue el primer obispo de la ciudad de Nápoles, en la región de Campania.

Vivió y ejerció su ministerio entre los siglos II e III.

Es reconocido como el primer obispo de la sede napolitana.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

fe por Dios

Santoral del día | San Asprenato de Nápoles (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el lunes, 3 de agosto de 2026

El 3 de agosto de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la memoria del Beato Agustín Kazotic, quien vivió en el siglo XIV, conocido por su labor en la evangelización y su dedicación a la fe en tiempos difíciles.

Asimismo, se conmemora a San Eufronio de Autun, un mártir del siglo V cuya vida y sacrificio han inspirado a generaciones de fieles, así como a San Martín de Másico del siglo VI, reconocido por su piedad y servicio a la comunidad cristiana durante su tiempo.

Por último, se recuerdan a San Pedro de Anagni del siglo XII, un referente en la historia de la Iglesia y a los beatos contemporáneos Salvador Ferrandis Segui y Francisco Bandrés Sánchez, ambos del siglo XX, quienes dejaron un legado de amor y fe en su entorno. Estas celebraciones unen a los fieles en la devoción y el recuerdo de vidas dedicadas a Dios.

La oración para San Asprenato de Nápoles:

No dispongo del texto de la oración a San Asprenato de Nápoles.