Carrera contrarreloj: el oficialismo hace las cuentas para aprobar el Presupuesto 2023 antes del Mundial

Sin la presencia de Cristina Kirchner al frente de la cámara, el Senado apunta a sancionar esta semana el Presupuesto 2023. Si bien la sesión aún no fue oficializada, fuentes parlamentarias ya dan por confirmado que la sesión será mañana. Pese a ciertos reparos de Juntos por el Cambio en algunos artículos, que se manifestaron durante el debate en Diputados, la coalición opositora no será un obstáculo para que se convierta en ley esta misma semana .

Además, en la que se prevé que será una extensa jornada, la Cámara alta también le dará el visto bueno a la prórroga de seis impuestos que son clave para financiar el plan de gastos que tiene como autor al ministro de Economía Sergio Massa.

El oficialismo da por descontado que en la cámara los votos para sancionar el Presupuesto 2023 están. De esta manera, el Frente de Todos no deberá atravesar otro año sin presupuesto, tal cual ocurrió este año, luego de que en diciembre de 2022, la Cámara baja rechazara el proyecto impulsado por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.

La ausencia en la sesión del jefe de la bancada oficialista José Mayans , quien sigue en recuperación por problemas de salud, y la decisión del oficialista Edgardo Kueider de no firmar el dictamen del proyecto, a modo de manifestar su desacuerdo con la Secretaría de Energía de no incluir a Entre Ríos entre las provincias que recibirán mayores subsidios al consumo eléctrico, no le preocupan al Gobierno.

¿Los motivos? Juntos por el Cambio no quiere que el Frente de Todos vuelva a gobernar sin presupuesto, tal cual ocurrió este año. La bancada que aspira a ser Gobierno el año que viene no quieren darle discrecionalidad a la administración de Alberto Fernández, y menos en año electoral .

Si bien la votación de la bancada que lidera Alfredo Cornejo será variopinta (habrá votos a favor, en contra y abstenciones), al igual que en Diputados cuando se votó la media sanción, alcanzará para que el Presupuesto sea ley.

Según fuentes parlamentarias de Juntos por el Cambio, el grueso del bloque radical acompañará con su voto el Presupuesto 2023. En tanto, buena parte del PRO se abstendría al momento de la votación. Se prevé que algún que otro halcón, en cambio, se incline por el rechazo de la mal llamada "ley de leyes".





Cómo votará Juntos por el Cambio

Así como ocurrió en Diputados, los senadores de Juntos por el Cambio también votarán en contra de algunos de los artículos del Presupuesto que prevé una inflación del 60% y un crecimiento de 2%.

Entre ellos, se prevé que no acompañarán el artículo 100, que fue rechazado en la Cámara baja y que busca que los trabajadores del Poder Judicial (nacional, provincial y municipal), además de los jubilados, paguen Ganancias, sin importar su fecha de incorporación.

Asimismo, y al igual que en Diputados, se espera que JxC rechace el artículo 104 que eleva las deducciones en Ganancias para camioneros. Serían $350.000 al año por afiliado, según estimó el diputado del PRO Luciano Laspina.

Juntos por el Cambio no obstaculizará la sanción del Presupuesto 2023.

En tanto, también se da por descontado que la coalición opositora se oponga al artículo que crea una "Tasa de Seguridad de la Aviación", que grava los vuelos nacionales e internacionales. Junto con el artículo 97, que eleva los impuestos internos de Bienes Electrónicos. Lleva a 10% para el caso de los producidos en Tierra del Fuego y a 19% los importados.





Prórroga de seis impuestos

Esta semana, el Senado también apunta a convertir en ley la prórroga por cinco años de seis impuestos que representa el 32% de la recaudación nacional y que vencen en diciembre de este año.

Se trata de los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales, Créditos y Débitos Bancarios (conocido como 'impuesto al Cheque'), junto con el gravamen al precio final de venta de los cigarrillos, al capital de las cooperativas y el monotributo.

El proyecto, que ya recibió media sanción en Diputados, también prorroga las asignaciones específicas de algunos de esos gravámenes. La sanción de esta iniciativa resulta clave para financiar el Presupuesto 2023.

¿Qué hará Juntos por el Cambio? Tal cual afirmó el senador Martín Lousteau durante el debate en comisión, la coalición opositora "tiene la responsabilidad de no desfinanciar al Estado". De allí que no impedirán la sanción de la ley.

Al igual que en Diputados, en el Senado Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría, en el que se proponen algunas modificaciones en los impuestos a prorrogar.

Por ejemplo, proponen bajar el piso de Bienes Personales (que el oficialismo elevó el año pasado) así como también introducirle cambios al Impuesto al Cheque para que pueda ser computado en un 60% como pago a cuenta de Ganancias. Para el caso de las micro y pequeñas, que puedan computar el 100% del gravamen como pago a cuenta de Ganancias.

La sesión será encabezada por Ledesma Abdala.

Se prevé que en recinto la jugada sea la misma que en Diputados. Esto es, no acompañar el proyecto en general, pero sí un artículo en particular. Aquel que prevé las asignaciones específicas para la Anses.

Como la Vicepresidenta se encuentra, de momento, a cargo del Ejecutivo hasta el viernes -en el marco de la gira del presidente Alberto Fernández por Francia e Indonesia-, no presidiría la sesión. Será la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, la encargada de encabezar el debate.