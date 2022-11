Un senador oficialista amigo del Presidente pone en riesgo el Presupuesto 2023: qué pide a cambio

El senador Edgardo Kueider es entrerriano, amigo del presidente Alberto Fernández y del gobernador Gustavo Bordet, que a su vez es amigo del ministro de Economía Sergio Massa. Aun así su voto podría ser definitorio a favor o en contra del Presupuesto 2023. ¿Por qué? Porque se opone a un artículo y si ese artículo no logra la mitad más uno de los votos -mayoría simple- la ley de leyes debería regresar a la cámara de Diputados para su ratificación.



El voto de Kueider fue clave para la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En aquel momento pensó que recibiría recompensa. No fue así, al menos no avanzaron proyectos de ley que presentó ni tampoco los de otros legisladores que inclinan la balanza y no están alineados ciegamente con ningún sector en la interna del Frente de Todos. Es el caso de Sergio ‘Oso' Leavy y Carlos ‘Camau' Espínola, senadores ‘sueltos' que suelen pedir que se los tenga en cuenta.

Kueider presentó un proyecto de ley para tarifas diferenciales en zonas cálidas después de que Máximo Kirchner y legisladores de otros bloques impulsaran uno para las zonas frías. No logró eco y tras la segmentación y subas anunciadas redobló el reclamo. Desde Energía se aceptó el pedido de los gobernadores reunidos en la Liga del Norte y vía resolución se les concedió un beneficio. Entre Ríos es una de las provincias que no está incluida.

TARIFA ELÉCTRICA: ENTRE RÍOS MERECE EQUIDAD



TARIFA ELÉCTRICA: ENTRE RÍOS MERECE EQUIDAD

El senador habló con el Presidente, escribió una carta a Flavia Royón, le hizo el planteo al ministro de Economía Sergio Massa en el asado al que convocó a varios senadores del Frente de Todos y en esa misma comida charló tres minutos con la secretaria del área. Sin respuesta al día siguiente se negó a firmar el dictamen a favor del Presupuesto. Fue el único oficialista que no tomó la lapicera

En esa misma reunión Kueider advirtió que si no tiene respuesta para Entre Ríos votará en contra un artículo en la sesión que se estima tendrá lugar el próximo miércoles 16 de noviembre. Incluso podría sumar a algún otro legislador de provincias excluidas.

Alcanzaría, repite, con que la secretaría de Energía saque una nueva resolución y sume a Entre Ríos, La Rioja y Corrientes a los beneficios de la resolución 719/22. Esa resolución exceptuó a once provincias del norte del país del límite de 400 kWh/mes subsidiado y lo elevó a 650.

El senador argumenta además que Entre Ríos es una provincia productora de energía a la que nunca se le cumplió la promesa de energía barata. Considera que es una "deuda sensible con la región" y a modo de ejemplo señala que Cammesa le paga a Salto Grande aproximadamente 6 dólares por MW que luego vende a las distribuidoras entrerrianas en 30 dólares.

Bordet lo alentó y el 7 de noviembre se tomaron juntos una foto. "Impulsamos la creación de una tarifa eléctrica diferencial para Entre Ríos y otras provincias generadoras. Así revertimos una situación históricamente desventajosa", lo apoyó el mandatario provincial. Hace tres días hicieron una reunión con responsables del área y sumaron al correntino Espínola. Quieren poner de su lado a La Rioja y Corrientes para presionar por una resolución o una ley.

Impulsamos la creación de una tarifa eléctrica diferencial para Entre Ríos y otras provincias generadoras. Así, revertimos una situación históricamente desventajosa y ponemos en valor el enorme porcentaje de energía que producimos para el sistema nacional.





QUÓRUM AJUSTADO EN EL SENADO

Con quórum ajustado el oficialismo necesita a todos los propios y aliados. Ya tiene una ausencia en estos días porque el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, sigue internado. Juntos por el Cambio no bajará al recinto hasta que el oficialismo logre tener sentados a 37 senadores nacionales. Si se repite el esquema de Diputados, optarían por la abstención, aunque hay radicales que prometen el voto a favor en sintonía con los que acompañaron en Diputados tras la aceptación de varios cambios en el Presupuesto, por ejemplo para educación.

Reunión del gobernador Bordet, con los senadores Kueider y Camau Espínola y empresarios de energía

"Con un criterio totalmente arbitrario la Secretaría de Energía excluyó a Entre Ríos de los beneficios establecidos en la resolución 719/22 que brinda mayores subsidios al consumo eléctrico en verano para once provincias del norte" indicó Kueider que calificó como una "injusticia" que el Gobierno Nacional debe subsanar.

Si esta injusticia se consuma, los entrerrianos pagaremos más en la tarifa de gas para subsidiar a los usuarios del sur y en verano pagaremos más en la tarifa eléctrica

"Si esta injusticia se consuma, los entrerrianos pagaremos más en la tarifa de gas para subsidiar a los usuarios del sur y en verano pagaremos más en la tarifa eléctrica para subsidiar a los usuarios del norte", protestó. Para graficar la situación mandó a su equipo de prensa a hacer un mapa de la Argentina y colorear las provincias que no reciben ningún beneficio en las tarifas, ni por frío ni por calor. Sólo Entre Ríos quedó pintada de rojo porque hasta Córdoba y Santa Fe tienen algunas zona subsidiada.

El legislador dijo también que su provincia cumple los requisitos y exigió que se incorpore a todas las provincias a las que "con criterio técnico y equidad" le correspondería la misma medida. Desde que hizo la advertencia públicamente en la comisión de Presupuesto su teléfono no para de sonar.