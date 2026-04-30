México dio un paso inédito frente a los riesgos de la inteligencia artificial luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad reformas al Código Penal Federal para castigar delitos cometidos mediante herramientas de IA y programas de edición digital. La decisión legislativa en la Cámara de Diputados responde al crecimiento de contenidos falsificados con fines sexuales, manipulación de imagen y violencia digital, incorporando por primera vez sanciones específicas para quienes generen, alteren o difundan materiales íntimos sin consentimiento utilizando nuevas tecnologías. El dictamen establece que cometerá delito quien “sin consentimiento, aprobación o autorización” divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios íntimos, ya sean reales, simulados o editados mediante inteligencia artificial, cuando representen de forma identificable a una persona. Por otra parte, la reforma también sanciona a quienes elaboren, generen o manipulen este tipo de materiales desde su origen, cerrando vacíos legales frente a tecnologías capaces de falsificar rostros, voces y escenas con realismo cada vez mayor. Uno de los puntos más contundentes de la reforma endurece medidas contra cualquier representación sexual realista o simulada de menores de edad creada con IA, incluso “exista o no una víctima real identificable”, ampliando así el alcance de la protección legal. El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis advirtió que estas tecnologías pueden vulnerar “la privacidad, dignidad, integridad personal y derecho a vivir una vida libre de violencia”, y sostuvo que el objetivo es que “nunca más sea afectada la imagen de una niña, joven o mujer” bajo vacíos jurídicos.